В Киевской области на двое суток ввели усиленный комендантский час

Усиленный комендантский час вводится в Броварском, Вышгородском и Бучанском районах

Местных жителей просят не выходить на улицу / Фото: Коллаж: Сегодня

Комендантский час усилен в населенных пунктах, которые находились под российской оккупацией и были освобождены украинскими силами обороны. Об этом в Telegram сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"На территории этих городов и сел ограничения будут действовать с 21:00 2 апреля до 6:00 5 апреля. В это время категорически запрещается находиться на улицах населенных пунктов и в других общественных местах, передвигаться на транспорте и пешком. Жители могут выходить на улицу только во время сигнала тревоги, чтобы перейти в укрытие", – напомнил Павлюк.

По его словам, ограничения вводятся чтобы устранить последствия российской агрессии и разминировать территории.

Комендантский час в регионах