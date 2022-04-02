Победа ВСУ: какие населенные пункты Киевской области освободили от оккупантов

Вооруженным силам Украины удалось освободить ряд населенных пунктов в Киевской области. Некоторые города и села были под контролем оккупантов месяц.
ВСУ взяли под контроль Иванков
Вооруженные силы Украины взяли под контроль населенный пункт Иванков.
"Связь восстановят в ближайшее время. Иванков был в оккупации с первых дней войны. С 4 марта в поселке не было интернета и мобильной связи", – сообщил журналист Богдан Аминов.
С 4 марта российские военные оккупировали город, а также близлежащие селения. Мирное население было отрезано от связи, не было пищевых продуктов. Информации о районах не было, продолжались бои. Украинской армии удалось установить контроль над Иванковом и близлежащими поселками.
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Освобождение Бучи, Бородянки и Гостомеля
1 апреля ВСУ вошли в Бучу Киевской области.
"Наши родные ВСУ в Буче! С украинскими флагами! Бучанцы, родные! Нет слов! Люди пишут, звонят, что даже дышать сразу стало легче! Все будет Украина! Буча – это Украина!", – написала в Facebook депутат Бучанского горсовета Екатерина Украинцева.
Кроме этого, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ освободили Бородянку Киевской области.
Также стало известно о том, что российские оккупанты покинули Гостомель почти без боя. Так, военнослужащий ВСУ сообщил, что город пока деоккупирован.
"Я торжественно хочу заявить, что Гостомель сейчас деоккупирован, и вскоре мы туда зайдем. Москали оставили Гостомель почти без боя. Они, конечно же, понесли там потери. Но российские солдаты идут на*уй и своих бросают. Это уже факт, проверенный украинскими воинами. Мы победим! Слава Украине!" – сказал военный.
Другие подконтрольные ВСУ населенные пункты
На Полесском направлении подразделениями Вооруженных Сил Украины восстановлен контроль над населенными пунктами:
- Демидов;
- Дымер;
- Литвиновка;
- Гавриловка;
- Козаровичи;
- Жовтневое;
- Глубовка;
- Ясногородка;
- Толокунь;
- Сухолучье;
- Липовка;
- Гавронщина;
- Маковище;
- Николаевка;
- Хмельная.
На Северском направлении после ухода противника подразделениями Вооруженных Сил Украины взяты под контроль населенные пункты:
- Рудня,
- Шевченково,
- Бобрик,
- Старая Басань,
- Новая Басань,
- Макеевка,
- Погребы,
- Бажановка,
- Владимировка,
- Шняковка,
- Сальное,
- Софиевка,
- Гавриловка.
Безопасно ли возвращаться домой?
Несмотря на то, что Вооруженные силы Украины освободили города в Киевской области, их жителям возвращаться рано. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.
"ВСУ освобождают населенные пункты Киевской области от оккупантов. Это отличные новости. Но возвращаться в города еще рано", — отметил Кулеба.
В настоящее время будут продолжены работы по восстановлению газоснабжения, воды, электричества и разминирования.