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Победа ВСУ: какие населенные пункты Киевской области освободили от оккупантов

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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2 апреля, 06:40
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Украинские военные взяли под контроль ряд населённых пунктов
Украинские защитники освободили города и села от захватчиков/Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko, коллаж: "Сегодня"
Украинские защитники освободили города и села от захватчиков/Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko, коллаж: "Сегодня"

Вооруженным силам Украины удалось освободить ряд населенных пунктов в Киевской области. Некоторые города и села были под контролем оккупантов месяц.

ВСУ взяли под контроль Иванков

Вооруженные силы Украины взяли под контроль населенный пункт Иванков.

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"Связь восстановят в ближайшее время. Иванков был в оккупации с первых дней войны. С 4 марта в поселке не было интернета и мобильной связи", – сообщил журналист Богдан Аминов.

С 4 марта российские военные оккупировали город, а также близлежащие селения. Мирное население было отрезано от связи, не было пищевых продуктов. Информации о районах не было, продолжались бои. Украинской армии удалось установить контроль над Иванковом и близлежащими поселками.

Освобождение Бучи, Бородянки и Гостомеля

1 апреля ВСУ вошли в Бучу Киевской области.

"Наши родные ВСУ в Буче! С украинскими флагами! Бучанцы, родные! Нет слов! Люди пишут, звонят, что даже дышать сразу стало легче! Все будет Украина! Буча – это Украина!", – написала в Facebook депутат Бучанского горсовета Екатерина Украинцева.

Кроме этого, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ освободили Бородянку Киевской области.

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Также стало известно о том, что российские оккупанты покинули Гостомель почти без боя. Так, военнослужащий ВСУ сообщил, что город пока деоккупирован.

"Я торжественно хочу заявить, что Гостомель сейчас деоккупирован, и вскоре мы туда зайдем. Москали оставили Гостомель почти без боя. Они, конечно же, понесли там потери. Но российские солдаты идут на*уй и своих бросают. Это уже факт, проверенный украинскими воинами. Мы победим! Слава Украине!" – сказал военный.

Другие подконтрольные ВСУ населенные пункты

На Полесском направлении подразделениями Вооруженных Сил Украины восстановлен контроль над населенными пунктами:

  • Демидов;
  • Дымер;
  • Литвиновка;
  • Гавриловка;
  • Козаровичи;
  • Жовтневое;
  • Глубовка;
  • Ясногородка;
  • Толокунь;
  • Сухолучье;
  • Липовка;
  • Гавронщина;
  • Маковище;
  • Николаевка;
  • Хмельная.

На Северском направлении после ухода противника подразделениями Вооруженных Сил Украины взяты под контроль населенные пункты:

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  • Рудня,
  • Шевченково,
  • Бобрик,
  • Старая Басань,
  • Новая Басань,
  • Макеевка,
  • Погребы,
  • Бажановка,
  • Владимировка,
  • Шняковка,
  • Сальное,
  • Софиевка,
  • Гавриловка.

Безопасно ли возвращаться домой?

Несмотря на то, что Вооруженные силы Украины освободили города в Киевской области, их жителям возвращаться рано. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

"ВСУ освобождают населенные пункты Киевской области от оккупантов. Это отличные новости. Но возвращаться в города еще рано", — отметил Кулеба.

В настоящее время будут продолжены работы по восстановлению газоснабжения, воды, электричества и разминирования.

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