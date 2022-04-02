Защита для украинских военных: бойцы ТрО на Киевщине получили 450 бронежилетов

Бойцы территориальной обороны Киевской области получили помощь от компании Метинвест Рината Ахметова

Украинские военные продолжают получать помощь / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Партия из 450 наборов (бронежилет и каска) прибыли в Киевскую область для бойцов территориальной обороны. Бронежилеты имеют степень защиты 4+ и защитят наших воинов от прямого попадания стрелкового оружия, а также от осколков артиллерийских снарядов.

Средства защиты закупила для бойцов компания Метинвест: она выделила 10 миллионов евро. Первая партия – 5000 броников, касок и аптечек, уже закуплена.

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"Президент Владимир Зеленский обратился ко всем бизнесменам с просьбой помогать. И пришла обратная связь от компании Метинвест Рината Ахметова. Бронежилеты, которые закупила компания, получат воины, которые находятся на передовой обороне Киевщины. Потому что Киевщина это сердце нашего государства, и мы не можем допустить, чтобы враг занял эту территорию", – рассказал Олег Матвиенко, спикер председателя Киевской областной военной администрации.

С первых дней войны группа Метинвест Рината Ахметова помогала ВСУ и терробороне: предоставляла бесплатно металл и самостоятельно производила противотанковые ежи – уже более 40 тыс., а также шипованные цепи и противодесантные ежи. Также предприятия компании наладили собственное производство пластин для бронежилетов: первая партия в 2 000 "броников" уже направилась к бойцам ВСУ и ТРО, и национальной полиции.

Гуманитарная помощь для украинцев

Кроме активной поддержки украинских вооруженных сил, Метинвест собирал и передавал гуманитарную помощь для украинцев, серьезно пострадавших из-за войны.

За время агрессии компании удалось собрать 117 тонн гуманитарной помощи для наших соотечественников. Необходимые товары закупались за границей, затем отправлялись в специально созданный гуманитарный штаб в Польше, а затем ехали в разные регионы Украины.

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Простые фортификационные сооружения в пределах городов, которые необходимы для создания огневых позиций, производились из 20 тонн катанки, предоставленной Метинвестом.

Ранее компания Метинвест выделила 500 тыс. долларов на закупку средств защиты терробороны Запорожья.