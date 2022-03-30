Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Жизнь

Метинвест собрал в Польше более 117 тонн гуманитарной помощи для украинцев

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 марта, 19:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Гуманитарная помощь закупается в разных европейских странах, отправляется в Польшу и потом в Украину
Гуманитарная помощь от Метинвеста для украинцев собирается и организовывается в Польше
Гуманитарная помощь от Метинвеста для украинцев собирается и организовывается в Польше / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Группа Метинвест Рината Ахметова для помощи украинцам, которые пострадала в результате вероломного вторжение России в Украину организовала двухступенчатую систему предоставления гуманитарной помощи.

Об этом заявил генеральный директор группы Юрий Рыженков в эфире Украина 24.

Реклама

"У нас есть гуманитаный хаб, который мы открыли на базе Метинвест Польша. Метинвест, совместно с ДТЭК, в координации с Фондом Рината Ахметова, закупает и собирает гуманитарную помощь, которую передают европейские страны. Там она аккумулируется, и отправляется в Запорожье – в гуманитарный штаб на базе Запорожстали, где она сортируется, укладывается в наборы, и отправляется в города, куда мы можем ее доставить", – рассказал Рыженков.

По его словам, в первую очередь помощь получают города, находящиеся в блокаде: Пологи, Энергодар, Бердянск, где гуманитарные наборы получали переселенцы из Мариуполя.

"Из Польши мы доставили 117 тонн товаров первой необходимости – продукты длительного хранения, медицинские товары, а еще 300 тонн пока находятся в пути. Из центра в запорожье, где мы сортируем не только европейскую помощь, но и то, что мы закупаем в Украине, было уже отправлено людям более 1 тыс тонн помощи", – отметил Юрий Рыженков.

Реклама

Ранее Юрий Рыженков заявил, что Украина потеряла из-за войны с Россией порядка 30-40% своих металлургических мощностей.

35 тонн гуманитарной помощи для нуждающихся

После вторжения российских войск в Украину группа Метинвест и волонтеры собрали уже более 35 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей украинских городов, которые пострадали в результате войны с РФ.

Гуманитарную помощь украинцы получают ежедневно – через гуманитарные центры или напрямую.

Реклама

Также компания "Метинвест" выделила 10 миллионов евро на закупку средств защиты для территориальной обороны. На эти деньги будут закуплены бронежилеты, каски и аптечки для украинских бойцов.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Данные на 10:00 30 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
17300
2
Самолеты Самолеты
131
3
Вертолеты Вертолеты
131
4
Танки Танки
605
5
ББМ ББМ
1723
6
Артиллерия Артиллерия
305
7
Средства ПВО Средства ПВО
54
8
РСЗО РСЗО
96
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
75
10
БПЛА БПЛА
81
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1184
Подробнее
Истории подвигов
Джулия Шифф - бывший летчик-истребитель ВВС Италии. Одна из лучших военных пилотов своей страны, но из-за гендерных проблем вынуждена была уйти из армии. С начала российско-украинской войны 23-летняя итальянка служит в Киеве - в составе Интернационального легиона, защищает небо Украины от оккупантов. В своей части она - единственная женщина.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Усов Павел - командир танкового подразделения. Ранее защищал Луганщину и Донбасс, а с началом полномасштабного вторжения России в Украину стал на защиту Киевщины. Погиб в танковом бою, успев уничтожить несколько единиц вражеской техники. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять