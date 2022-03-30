Метинвест собрал в Польше более 117 тонн гуманитарной помощи для украинцев

Гуманитарная помощь закупается в разных европейских странах, отправляется в Польшу и потом в Украину

Гуманитарная помощь от Метинвеста для украинцев собирается и организовывается в Польше / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Группа Метинвест Рината Ахметова для помощи украинцам, которые пострадала в результате вероломного вторжение России в Украину организовала двухступенчатую систему предоставления гуманитарной помощи.

Об этом заявил генеральный директор группы Юрий Рыженков в эфире Украина 24.

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"У нас есть гуманитаный хаб, который мы открыли на базе Метинвест Польша. Метинвест, совместно с ДТЭК, в координации с Фондом Рината Ахметова, закупает и собирает гуманитарную помощь, которую передают европейские страны. Там она аккумулируется, и отправляется в Запорожье – в гуманитарный штаб на базе Запорожстали, где она сортируется, укладывается в наборы, и отправляется в города, куда мы можем ее доставить", – рассказал Рыженков.

По его словам, в первую очередь помощь получают города, находящиеся в блокаде: Пологи, Энергодар, Бердянск, где гуманитарные наборы получали переселенцы из Мариуполя.

"Из Польши мы доставили 117 тонн товаров первой необходимости – продукты длительного хранения, медицинские товары, а еще 300 тонн пока находятся в пути. Из центра в запорожье, где мы сортируем не только европейскую помощь, но и то, что мы закупаем в Украине, было уже отправлено людям более 1 тыс тонн помощи", – отметил Юрий Рыженков.

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Ранее Юрий Рыженков заявил, что Украина потеряла из-за войны с Россией порядка 30-40% своих металлургических мощностей.

35 тонн гуманитарной помощи для нуждающихся

После вторжения российских войск в Украину группа Метинвест и волонтеры собрали уже более 35 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей украинских городов, которые пострадали в результате войны с РФ.

Гуманитарную помощь украинцы получают ежедневно – через гуманитарные центры или напрямую.

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Также компания "Метинвест" выделила 10 миллионов евро на закупку средств защиты для территориальной обороны. На эти деньги будут закуплены бронежилеты, каски и аптечки для украинских бойцов.