Метинвест собрал более 35 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от войны украинцев

В настоящее время группа "Метинвест" Ахметова обустроила в городах присутствия более 6 тысяч мест для переселенцев

"Метинвест" активно помогает украинцам, которые пострадали из-за войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Группа "Метинвест" Рината Ахметова и волонтеры собрали уже более 35 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей украинских городов, которые пострадали в результате войны с РФ. Гуманитарную помощь украинцы получают ежедневно – через гуманитарные центры или напрямую.

Об этом рассказал генеральный директор предприятия "Каместаль" группы "Метинвест" Дмитрий Липпа.

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"Для нас предоставление гуманитарной помощи – это дело системное. Фонд Рината Ахметова уже более 16 лет оказывает помощь, ее получили более 8 миллионов человек, из них 3,5 – на Донбассе. ДТЭК, "Метинвест" и Фонд Рината Ахметова с начала войны предоставили более 600 миллионов гривен – в первую очередь в виде продуктовых и медицинских наборов. Продуктовых наборов закуплено и передано уже более 200 тысяч, а медицина – 500 тысяч единиц, из них 40 тыс. – это спецмедицина, наборы, которые используются для оказания экстренной помощи", – говорит Дмитрий Липпа.

В настоящее время эти медицинские наборы находятся в Запорожье, где расположен большой распределительный центр. А оттуда помощь оказывается в первую очередь тем, кто в ней нуждается – вынужденным переселенцам из Мариуполя и других городов Украины, пострадавшим от войны, подчеркнул Липпа.

"Кроме Запорожья, распределительные центры есть также в Павлограде, Кривом Роге и Камянском. Также у нас очень системно работает волонтерская помощь: всего по группе уже более 35 тонн помощи собрано. Вся эта работа систематизирована и организована на высоком уровне, и мы готовы оказывать помощь всем, кому нужно – деньги и средства для этого есть" , – отметил Липпа.

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Липпа также добавил, что в настоящее время группа "Метинвест" Ахметова обустроила в городах присутствия более 6 тысяч мест, где смогут жить переселенцы – в общежитиях, профилакториях, детских лагерях.

"Вся социальная инфраструктура, которая раньше использовалась для отдыха, сейчас переоборудована для приема людей. И это история, которая сейчас работает по всей Украине", – резюмировал он.

Как известно, компания "Метинвест" выделила 10 миллионов евро на закупку средств защиты для территориальной обороны. На эти деньги будут закуплены бронежилеты, каски и аптечки для украинских бойцов.

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Будет проходить закупка в несколько этапов: первые 3 тысячи броников и 500 аптечек уже доставлены в украинские города.

Эвакуация в Запорожье

Из Мариуполя в Запорожье могут эвакуироваться до 30 тысяч переселенцев. Так, по словам гендиректора завода "Запорожсталь" компании "Метинвест" Александра Мироненко, в городе создается немало приютов, в том числе ресурсами группы "Метинвест".

Также компания, совместно с областными и местными властями, обеспечила обустройство 2 тысяч дополнительных мест для пострадавших. Люди останавливаются здесь на пару ночей и едут дальше туда, где безопаснее.

Ранее мы писали, что компания "Метинвест" Рината Ахметова обеспечит проживание на базах отдыха, в санаториях, профилакториях и общежитиях в Запорожье, Кривом Рогу, Каменском и Покровске 5,5 тыс. беженцев.