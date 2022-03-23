Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Життя

Метінвест зібрав понад 35 тонн гуманітарної допомоги для постраждалих від війни українців

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 березня, 19:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наразі група "Метінвест" Ахметова облаштувала у містах присутності уже понад 6 тисяч місць для переселенців
"Метінвест" активно допомагає українцям, які постраждали через війну
"Метінвест" активно допомагає українцям, які постраждали через війну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Група "Метінвест" Ріната Ахметова і волонтери зібрали вже понад 35 тонн гуманітарної допомоги для мирних жителів українських міст, які постраждали внаслідок війни з РФ. Гуманітарну допомогу українці отримують щоденно – через гуманітарні центри або напряму.

Про це розповів генеральний директор підприємства "Каместаль" групи "Метінвест" Дмитро Ліппа.

Реклама

"Для нас надання гуманітарної допомоги – це справа системна. Фонд Ріната Ахметова уже понад 16 років надає допомогу, її отримали понад 8 мільйонів людей, з них 3,5 – на Донбасі. ДТЕК, "Метінвест" та Фонд Ріната Ахметова від початку війни надали понад 600 мільйонів гривень – у першу чергу у вигляді продуктових та медичних наборів. Продуктових наборів закуплено та передано вже понад 200 тисяч, а медицина – 500 тисяч одиниць, з них 40 тис. – це спецмедицина, набори, які використовуються для надання екстреної допомоги", – каже Дмитро Ліппа.

Наразі ці медичні набори перебувають на Запоріжжі, де розташований великий розподільчий центр. А звідти допомога надається першочергово тим, хто її потребує – вимушеним переселенцям з Маріуполя та інших міст України, які постраждали від війни, підкреслив Ліппа.

"Крім Запоріжжя, розподільчі центри є також у Павлограді, Кривому Розі та Камянському. Також у нас дуже системно працює волонтерська допомога: загалом по групі вже понад 35 тонн допомоги зібрано. Вся ця робота систематизована і організована на високому рівні, тож ми готові надавати допомогу всім, кому потрібно – кошти і засоби для цього є", – зазначив Ліппа.

Реклама

Ліппа також додав, що наразі група "Метінвест" Ахметова облаштувала у містах присутності уже понад 6 тисяч місць, де зможуть жити переселенці – у гуртожитках, профілакторіях, дитячих таборах.

"Вся соціальна інфраструктура, яка раніше використовувалася для відпочинку, зараз переобладнана для прийому людей. І це історія, яка працює зараз по всій Україні", – резюмував він.

Як відомо, компанія "Метінвест" виділила 10 мільйонів євро на закупівлю засобів захисту для територіальної оборони. На ці гроші будуть закуплені бронежилети, каски та аптечки для українських бійців.

Реклама

Проходитиме закупівля у декілька етапів: перші 3 тисячі "броників" та 500 аптечок вже доставлені у українські міста.

Евакуація до Запоріжжя

З Маріуполя до Запоріжжя можуть евакуюватися до 30 тисяч переселенців. Так, за словами гендиректора заводу "Запоріжсталь" компанії "Метінвест" Олександр Мироненка, у місті створюється чимало притулків, у тому числі ресурсами групи "Метінвест".

Також компанія, спільно з обласною та місцевою владою, забезпечила облаштування 2 тисяч додаткових місць для постраждалих. Люди зупиняються тут на пару ночей, і їдуть далі туди, де безпечніше.

Раніше ми писали, шо компанія "Метінвест" Ріната Ахметова запезпечить проживання на базах відпочинку, у санаторіях, профілакторіях та гуртожитках у Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському та Покровську, 5,5 тис. біженців.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Бойові дії
Докладніше
Блокада Маріуполя
Українці за кордоном
Росія цинічно бомбить Харків
Технології
Дані на 10:00 23 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15600
2
Літаки Літаки
101
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артилерія Артилерія
267
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
80
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
70
10
БПЛА БПЛА
42
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
1008
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Лейтенант Пантелюк Сергій - командир взводу. Разом зі своїми бійцями зустрів колону танків поблизу Рівнопілля (Чернігівщина), зумів знищити бронетехніку ворога та зупинив наступ. Отримав поранення, несумісне з життям… Цього ж дня дружина народила йому дочку, яку він так і не встиг побачити. Але вона точно буде пишатися батьком, Героєм України.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Василь Штефко – солдат-доброволець, рота вогневої підтримки 128-ї гірничо-штурмової бригади. Втратив обидві ноги на виробництві (у нього – протези), але це не зупинило 55-річного чоловіка піти у військкомат і переконати всіх, що він буде корисним у захисті батьківщини: "Просто не зміг сидіти вдома. Як і мій батько, який у 1941-му, коли йому було 15, збрехав, що вже повнолітній, і пішов на фронт"... Дружина і 11-річна дочка чекають на воїна з перемогою.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти