Захист для українських військових: бійці ТрО на Київщині отримали 450 бронежилетів

Бійці територіальної оборони Київської області отримали допомогу від компанії Метінвест Ріната Ахметова

Українські військові далі отримують допомогу / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Партія із 450 наборів (бронежилет і каска) прибули на Київщину для бійців територіальної оборони. Бронежилети мають ступінь захисту 4+, і захистять наших воїнів від прямого влучення стрілецької зброї, а також від осколків артилерійських снарядів.

Засоби захисту закупила для бійців компанія Метінвест: вона виділила на це 10 мільйонів євро. Перша партія – 5000 "броників", касок та аптечок, вже закуплена.

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"Президент Володимир Зеленський звернувся до всіх бізнесменів з проханням допомагати. І прийшов зворотній зв'язок від компанії Метінвест Ріната Ахметова. Бронежилети, які закупила компанія, отримають воїни, які знаходяться на передовій оборони Київщини. Тому що Київщина це серце нашої держави, і ми не можемо допустити, щоб ворог зайняв цю територію", – розповів Олег Матвієнко, речник голови Київської обласної військової адміністрації.

З перших днів війни група Метінвест Ріната Ахметова допомагала ЗСУ та теробороні: надавала безкоштовно метал та самостійно виготовляла протитанкові їжаки – вже понад 40 тис., а також шиповані ланцюги та протидесантні їжаки. Також підприємства компанії налагодили власне виробництво пластин для бронежилетів: перша партія в 2 000 "броників" вже попрямувала до бійців ЗСУ та ТрО, та національної поліції.

Гуманітарна допомога для українців

Окрім активної підтримки українських збройних сил, Метінвест збирав та передавав гуманітарну допомогу для українців, які серйозно постраждали через війну.

За весь час агресії компанії вдалося зібрати 117 тонн гуманітарної допомоги для наших співвітчизників. Необхідні товари закуповувалися за кордоном, потім вирушали до спеціально створеного гуманітарного штабу в Польщі, а потім їхали до різних регіонів України.

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Прості фортифікаційні споруди у межах міст, які необхідні для створення вогневих позицій, виготовлялися з 20 тонн катанки, наданої Метінвестом.

Раніше компанія Метінвест виділила 500 тис. доларів на закупівлю засобів захисту тероборони Запоріжжя.