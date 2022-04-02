Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Життя

Захист для українських військових: бійці ТрО на Київщині отримали 450 бронежилетів

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 квітня, 12:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Бійці територіальної оборони Київської області отримали допомогу від компанії Метінвест Ріната Ахметова
Українські військові далі отримують допомогу
Українські військові далі отримують допомогу / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Партія із 450 наборів (бронежилет і каска) прибули на Київщину для бійців територіальної оборони. Бронежилети мають ступінь захисту 4+, і захистять наших воїнів від прямого влучення стрілецької зброї, а також від осколків артилерійських снарядів.

Засоби захисту закупила для бійців компанія Метінвест: вона виділила на це 10 мільйонів євро. Перша партія – 5000 "броників", касок та аптечок, вже закуплена.

Реклама

"Президент Володимир Зеленський звернувся до всіх бізнесменів з проханням допомагати. І прийшов зворотній зв'язок від компанії Метінвест Ріната Ахметова. Бронежилети, які закупила компанія, отримають воїни, які знаходяться на передовій оборони Київщини. Тому що Київщина це серце нашої держави, і ми не можемо допустити, щоб ворог зайняв цю територію", розповів Олег Матвієнко, речник голови Київської обласної військової адміністрації.

З перших днів війни група Метінвест Ріната Ахметова допомагала ЗСУ та теробороні: надавала безкоштовно метал та самостійно виготовляла протитанкові їжаки – вже понад 40 тис., а також шиповані ланцюги та протидесантні їжаки. Також підприємства компанії налагодили власне виробництво пластин для бронежилетів: перша партія в 2 000 "броників" вже попрямувала до бійців ЗСУ та ТрО, та національної поліції.

Гуманітарна допомога для українців

Окрім активної підтримки українських збройних сил, Метінвест збирав та передавав гуманітарну допомогу для українців, які серйозно постраждали через війну.

За весь час агресії компанії вдалося зібрати 117 тонн гуманітарної допомоги для наших співвітчизників. Необхідні товари закуповувалися за кордоном, потім вирушали до спеціально створеного гуманітарного штабу в Польщі, а потім їхали до різних регіонів України.

Реклама

Прості фортифікаційні споруди у межах міст, які необхідні для створення вогневих позицій, виготовлялися з 20 тонн катанки, наданої Метінвестом.

Раніше компанія Метінвест виділила 500 тис. доларів на закупівлю засобів захисту тероборони Запоріжжя.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 2 квітня
1
Особовий склад 17800
Особовий склад
2
Літаки 143
Літаки
3
Гелікоптери 134
Гелікоптери
4
Танки 631
Танки
5
ББМ 1776
ББМ
6
Артилерія 317
Артилерія
7
Засоби ППО 54
Засоби ППО
8
РСЗВ 100
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 87
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1236
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Кіт Степан (звісно, Андрійович) – блогер-мільйонник Інстаграма, який став з початку війни волонтером. На сторінці Степана збирають фінансову допомогу для різних фондів, що рятують тварин в Україні. Вже зібрано понад 300 тисяч гривень Зараз кіт-блогер перебуває за кордоном (виїхав з господаркою).
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Максим Кагал - доброволець Окремого загону спеціального призначення "Азов". В мирному житті - знаний український спортсмен, чемпіон світу з кікбоксингу. Загинув під час захисту Маріуполя, прикриваючи побратимів. Йому було 30 років.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти