"Метінвест" розпочав виробництво пластин для бронежилетів

З початку російського вторгнення компанія активно працює над потребами українських захисників

Виробництво пластин для бронежилетів освоїли на Метінвесті / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Підприємства групи Метінвест почали виробляти пластини для бронежилетів для української армії.

Про це розповів генеральний директор компанії Юрій Риженков.

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За його словами, для українських військових уже виготовили дві тисячі бронежилетів із пластинами, зробленими на потужностях підприємства.

"Ще ми веземо допомогу, закуплену за кордоном – здебільшого це каски, аптечки, бронежилети", – розповів він.

Риженков також зазначив, що з початку агресії компанія передала ЗСУ понад 40 тис. їжаків, понад 10 тис. спеціальних шипованих ланцюгів проти колісної техніки.

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"Також копання передає метал для того, щоб підрядники та партнери теж робили протитанкові їжаки та ланцюги на своїх підприємствах" , – додав Риженков.

Гуманітарна допомога для українців

Окрім активної підтримки українських збройних сил, Метінвест збирав та передавав гуманітрну допомогу для українців, які серйозно постраждали через війну.

За весь час агресії компанії вдалося зібрати 117 тонн гуманітарної допомоги для наших співвітчизників. Необхідні товари закуповувалися за кордоном, потім вирушали до спеціально створеного гуманітарного штабу в Польщі, а потім їхали до різних регіонів України.

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Прості фортифікаційні споруди у межах міст, які необхідні для створення вогневих позицій, виготовлялися з 20 тонн катанки, наданої Метінвестом.

Раніше компанія Метінвест виділила 10 мільйонів євро на закупівлю касок, бронежилетів та аптечок для бійців української тероборони.

Ще 500 тисяч доларів компанія виділила на закупівлю засобів захисту тероборони Запоріжжя.