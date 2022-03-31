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"Метинвест" начал производство пластин для бронежилетов

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31 марта, 18:32
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С начала российского вторжения компания активно работает над нуждами украинских защитников
Прозводство пластин для бронежилетов освоили на Метинвесте
Прозводство пластин для бронежилетов освоили на Метинвесте / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Предприятия группы Метинвест начали производить пластины для бронежилетов для украинской армии.

Об этом рассказал генеральный директор компании Юрий Рыженков.

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По его словам, для украинсих военных уже изготовили две тысячи бронежилетов с пластинами, сделанными на мощностях предприятия.

"Еще мы везем помощь, закупленную за рубежом – в основном это каски, аптечки, бронежилеты", – рассказал он.

Рыженков также отметил, что с начала агрессии компания передала ВСУ более 40 тысяч ежей, более 10 тыс специальных шипованных цепей против колесной техники.

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"Также копания передает металл для того, чтобы подрядчики и партнеры тоже делали противотанковые ежи и цепи на своих предприятиях", – добавил Рыженков.

Гуманитарная помощь для украинцев

Кроме активной поддержки украинских вооруженных сил, Метинвест собирал и передавал гуманитрную помощь для украинцев, которые серьезно пострадали из-за войны.

В частности, за все время агрессии компании удалось собрать 117 тонн гуманитарной помощи для наших соотечественников. Необходимые товары закупались за границей, потом отправлялись в специально созданный гуманитарный штаб в Польше, а затем ехали в разные регионы Украины.

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Простые фортификационные сооружения в пределах городов, которые нужны для создания огневых позиций, изготавливались из 20 тонн катанки, предоставленную Метинвестом.

Ранее компания Метинвест выделила 10 миллионов евро на закупку касок, бронежилетов и аптечек для бойцов украинской теробороны.

Еще 500 тысяч долларов компания выделила на закупку средств защиты для теробороны Запорожья.

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