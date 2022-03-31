"Метинвест" начал производство пластин для бронежилетов

Предприятия группы Метинвест начали производить пластины для бронежилетов для украинской армии.
Об этом рассказал генеральный директор компании Юрий Рыженков.
По его словам, для украинсих военных уже изготовили две тысячи бронежилетов с пластинами, сделанными на мощностях предприятия.
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"Еще мы везем помощь, закупленную за рубежом – в основном это каски, аптечки, бронежилеты", – рассказал он.
Рыженков также отметил, что с начала агрессии компания передала ВСУ более 40 тысяч ежей, более 10 тыс специальных шипованных цепей против колесной техники.
"Также копания передает металл для того, чтобы подрядчики и партнеры тоже делали противотанковые ежи и цепи на своих предприятиях", – добавил Рыженков.
Гуманитарная помощь для украинцев
Кроме активной поддержки украинских вооруженных сил, Метинвест собирал и передавал гуманитрную помощь для украинцев, которые серьезно пострадали из-за войны.
В частности, за все время агрессии компании удалось собрать 117 тонн гуманитарной помощи для наших соотечественников. Необходимые товары закупались за границей, потом отправлялись в специально созданный гуманитарный штаб в Польше, а затем ехали в разные регионы Украины.
Простые фортификационные сооружения в пределах городов, которые нужны для создания огневых позиций, изготавливались из 20 тонн катанки, предоставленную Метинвестом.
Ранее компания Метинвест выделила 10 миллионов евро на закупку касок, бронежилетов и аптечек для бойцов украинской теробороны.
Еще 500 тысяч долларов компания выделила на закупку средств защиты для теробороны Запорожья.