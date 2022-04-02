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Перемога ЗСУ: які населені пункти Київщини звільнили від окупантів

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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2 квітня, 06:40
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Українські військові взяли під контроль ряд населених пунктів
Українські захисники звільнили міста та села від загарбників/Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko, колаж: "Сьогодні"
Українські захисники звільнили міста та села від загарбників/Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko, колаж: "Сьогодні"

Збройним силам України вдалося звільнити ряд населених пунктів у Київській області. Деякі міста та села були під контролем окупантів місяць.

ЗСУ взяли під контроль Іванків

Збройні сили України взяли під контроль населений пункт Іванків.

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"Зв'язок відновлять найближчим часом. Іванків був в окупації з перших днів війни. З 4 березня у селищі не було інтернету та мобільного зв'язку", – повідомив журналіст Богдан Амінов.

З 4 березня російські військові окупували місто, а також довколишні селища. Мирне населення було відрізане від зв'язку, не було харчових продуктів. Інформації про райони не було, тривали бої. Українській армії вдалося встановити контроль над Іванковом та селищами, що поблизу.

Звільнення Бучі, Бородянки та Гостомеля

1 квітня ЗСУ увійшли в Бучу Київської області.

"Наші рідні ЗСУ в Бучі! З українськими прапорами! Бучанці, рідні! Немає слів! Люди пишуть, телефонують, що навіть дихати одразу стало легше! Усе буде Україна! Буча – це Україна!", – написала у Facebook депутатка Бучанської міськради Катерина Українцева.

Крім цього, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі заявив, що ЗСУ звільнили також Бородянку Київської області.

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Також стало відомо про те, що російські окупанти залишили Гостомель майже без бою. Так, військовослужбовець ЗСУ повідомив, що місто наразі деокуповане.

"Я урочисто хочу заявити, що Гостомель зараз деокупований, і незабаром ми туди зайдемо. Москалі залишили Гостомель майже без бою. Вони, звичайно ж, зазнали там втрат. Але російські солдати йдуть на*уй і своїх кидають. Це вже факт, перевірений українськими воїнами. Ми переможемо! Слава Україні!" – сказав військовий.

Інші підконтрольні ЗСУ населені пункти

На Поліському напрямку підрозділами Збройних Сил України відновлено контроль над населеними пунктами:

  • Демидів;
  • Димер;
  • Литвинівка;
  • Гаврилівка;
  • Козаровичі;
  • Жовтневе;
  • Глібівка;
  • Ясногородка;
  • Толокунь;
  • Сухолуччя;
  • Липівка;
  • Гавронщина;
  • Маковище;
  • Миколаївка;
  • Хмільна.

На Сіверському напрямку після відходу противника підрозділами Збройних Сил України взято під контроль населені пункти:

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  • Рудня;
  • Шевченкове;
  • Бобрик;
  • Стара Басань;
  • Нова Басань;
  • Макіївка;
  • Погреби;
  • Бажанівка;
  • Володимирівка;
  • Шняківка;
  • Сальне;
  • Софіївка;
  • Гаврилівка.

Чи безпечно повертатися додому?

Попри те, що Збройні сили України звільнили міста в Київській області, їх мешканцям повертатися зарано. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"ЗСУ звільняють населені пункти Київщини від окупантів. Це чудові новини. Але повертатися в міста ще рано", — зазначив Кулеба.

Нині триватимуть роботи щодо відновлення газопостачання, води, електрики та розмінування.

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