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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Через місяць боротьби ЗСУ звільнили від російських окупантів Іванків

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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1 квітня, 10:32
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Українські військові через місяць запеклих боїв змогли звільнити місто у Київській області
ЗСУ звільнили міста під Києвом
ЗСУ звільнили міста під Києвом / Фото: Колаж: Сьогодні

На Київщині Збройні Сили України взяли під контроль населений смт Іванків. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Богдан Амінов.

"Зв'язок відновлять найближчим часом. Іванков був в окупації з перших днів війни. З 4 березня у селищі не було інтернету та мобільного зв'язку", – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Іванковому

З 4 березня російські військові окупували місто, також наближені селища, у мирного населення було відрізано зв'язок, був продуктів. Інформації про райони не було, були бої. Українській армії удалося витіснити російських окупантів з-під Київської області.

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Також зазначимо, що гуманітарні коридори для евакуації населення було неможливо провести через бої.

Мешканці Іванова виявилися заблокованими в захопленому ворогами селищі. Окупанти відмовлялися евакуювати людей, а територія навколо села була замінована

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