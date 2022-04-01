Переможна хода ЗСУ під Києвом: у мережі повідомляють про звільнення Бучі, Бородянки та Гостомеля

Окупанти зазнали великих втрат

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України сьогодні, 1 квітня, увійшли в Бучу Київської області.

Про це повідомила в Facebook депутат Бучанської міськради Катерина Українцева

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Яка ситуація

"Наші рідні ЗСУ в Бучі! З українськими прапорами! Бучанці, рідні! Немає слів! Люди пишуть, телефонують, що навіть дихати одразу стало легше! Усе буде Україна! Буча – це Україна!" – написала вона.

Крім цього, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі заявив, що ЗСУ звільнили також Бородянку Київської області.

"Бородянку звільнено!" – написав він, прикріпивши фото.

Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.

Також стало відомо про те, що російські окупанти залишили Гостомель майже без бою. Так, військовослужбовець ЗСУ повідомив, що місто наразі деокуповане.

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"Я урочисто хочу заявити, що Гостомель зараз деоккупований, і незабаром ми туди зайдемо. Москалі залишили Гостомель майже без бою. Вони, звичайно ж, зазнали там втрат. Але російські солдати йдуть на*уй і своїх кидають. Це вже факт, перевірений українськими воїнами. Ми переможемо! Слава Україні!" – сказав він.

Також відео про звільнення Гостомеля оприлюднив і військовий кореспондент Андрій Цаплієнко:

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Нагадаємо, в бік кордону з Росією направились дві колони ворожої армії, які раніше стояли неподалік Броварів і базувалися в районі Нової та Старої Басані.

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