Переможна хода ЗСУ під Києвом: у мережі повідомляють про звільнення Бучі, Бородянки та Гостомеля

Збройні сили України сьогодні, 1 квітня, увійшли в Бучу Київської області.
Про це повідомила в Facebook депутат Бучанської міськради Катерина Українцева
Яка ситуація
"Наші рідні ЗСУ в Бучі! З українськими прапорами! Бучанці, рідні! Немає слів! Люди пишуть, телефонують, що навіть дихати одразу стало легше! Усе буде Україна! Буча – це Україна!" – написала вона.
Крім цього, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі заявив, що ЗСУ звільнили також Бородянку Київської області.
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"Бородянку звільнено!" – написав він, прикріпивши фото.
Також стало відомо про те, що російські окупанти залишили Гостомель майже без бою. Так, військовослужбовець ЗСУ повідомив, що місто наразі деокуповане.
"Я урочисто хочу заявити, що Гостомель зараз деоккупований, і незабаром ми туди зайдемо. Москалі залишили Гостомель майже без бою. Вони, звичайно ж, зазнали там втрат. Але російські солдати йдуть на*уй і своїх кидають. Це вже факт, перевірений українськими воїнами. Ми переможемо! Слава Україні!" – сказав він.
Також відео про звільнення Гостомеля оприлюднив і військовий кореспондент Андрій Цаплієнко:
Нагадаємо, в бік кордону з Росією направились дві колони ворожої армії, які раніше стояли неподалік Броварів і базувалися в районі Нової та Старої Басані.