ЗСУ заблокували просування окупантів до Києва – список підконтрольних районів

Історії звитяг

Полковник Баранюк Володимир - командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка зараз захищає Маріуполь. Організував кругову оборону міста-героя. Завдяки професійності офіцера українські підрозділи не допустили прориву бойових порядків. За особисту мужність і ефективні дії з відбиття атак ворога отримав звання Герой України.

Слава Україні!