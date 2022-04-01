ЗСУ заблокували просування окупантів до Києва – список підконтрольних районів

Українські військові впевнено тримають оборону Києва, звільнено багато населених пунктів. Список оприлюднив Глава Київської ОВ Олександр Павлюк.
На Поліському напрямку підрозділами Збройних Сил України відновлено контроль над населеними пунктами
- Демидів,
- Димер,
- Литвинівка,
- Гаврилівка,
- Козаровичі,
- Жовтневе,
- Глубівка,
- Ясногородка,
- Толокунь,
- Сухолуччя,
- Липівка,
- Гавронщина,
- Маковище,
- Миколаївка,
- Хмільна.
На Сіверському напрямку після відходу противника підрозділами Збройних Сил України взято під контроль населені пункти
Далі по темі
- Рудня,
- Шевченкове,
- Бобрик,
- Стара Басань,
- Нова Басань,
- Макіївка,
- Погреби,
- Бажанівка,
- Володимирівка,
- Шняківка,
- Сальне,
- Софіївка,
- Гайворон.
Ситуація в Україні 1 квітня
- У Київській області Збройні сили України взяли під контроль смт Іванків.
- Фонд Ріната Ахметова продовжує забезпечувати збір та доставку гуманітарної допомоги у різні куточки України.
- Під час обстрілу Дніпропетровської області російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси.
- Внаслідок обстрілів з боку російських окупантів будівлі Харківського національного університету імені Каразіна повністю зруйновані. Виші перенесуть у безпечніше місце.
- У звільненому Тростянці виявлено тіла закатованих мирних жителів. Під час окупації міста російські військові викрадали та знущалися з цивільних. Правоохоронці проводять розслідування за фактом порушення законів війни.