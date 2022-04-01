Запоріжжя готується до оборони: в місті введуть посилену комендантську годину

Протягом двох діб жителям міста буде заборонено виходити на вулиці міста

В Запоріжжі посилюють комендантську годину. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запоріжжі вводять безперервну комендантську годину на дві доби. Вона триватиме до 4 квітня.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОДА.

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Комендантська година розпочнеться в суботу, 2 квітня о 20:00 і завершиться в понеділок, 4 квітня о 5:00.

В цей час не можна виходити на вулицю та інші громадські місця. Перебувати на вулиці можуть тільки ті, у кого є спеціально виданий пропуск і посвідчення особи.

"Захист Запорізького краю триває! Просимо з розумінням поставитися до введених обмежень. Такі заходи вимушені і спрямовані на безпеку жителів регіону", - йдеться в повідомленні.

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Яка ситуація в Запорізькій області

31 березня стало відомо, що Збройні сили України звільнили від російських окупантів п'ять населених пунктів у Запорізькій області.

Так, бійці-десантники разом з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю просунулися та відкинули ворога. Таким чином вдалося повернути під контроль населені пункти Затишшя, Малинівка, Веселе, Зелений Гай та Червоне.

Ситуація у Запорізькій області станом на 1 квітня залишається напруженою, але контрольованою. Противник проводить спроби просування у напрямках населених пунктів Гуляйполе, Запоріжжя, Кам’янське, але успіху не має.

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Російські окупанти продовжують здійснювати артобстріли місцевої інфраструктури та доріг в Оріхові та кількох інших населених пунктах Пологівського району.

Щодо Запоріжжя, то жителі міста разом із підрозділами ТрО та іншими силовими структурами продовжують готуватися до оборони.

Як пише "Суспільне", станом на вечір 31 березня 2022 року та на ранок 1 квітня 2022 року підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 32 окупанти, 38 – поранили.

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