У глибокому тилу окупантів підірвали міст, яким загарбники гнали техніку на фронт

Гілкою між Мелітополем і Токмаком окупанти переганяли склади із зброєю та військовою технікою

У Запорізькій області ЗСУ підірвали міст / Фото: Колаж: Сьогодні

На Запоріжжі наші військові підірвали залізничний міст, який знаходився між окупованими Мелітополем і Токмаком. Про це повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь" .

"Вибух пролунав в окупованому селі Любимівка. Цією гілкою рашисти переганяли склади із зброєю та військовою технікою на фронт", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що село Любимівка знаходиться за 25 км від Мелітополя.

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Обстановка у Мелітополі

Цієї ночі ЗСУ рознесли військову базу окупантів у Мелітополі. Наші військові вивели з ладу одну з чотирьох військових баз армії Росії. Завдали понад 30 ударів виключно по російській військовій базі. Також повідомлялося, що у місті було чути вибухи. Повідомлялося про "масований удар" з військового аеродрому, де базуються російські окупанти.

3 липня військові РФ перекрили виїзд із тимчасово захопленого Мелітополя.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що все частіше надходять повідомлення про те, що окупанти викрадають людей.

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Також сайт "Сегодня" раніше писав про те, що російські окупанти у Мелітополі створюють ажіотаж у колишнього адмінцентру, на базі якого відкрили "міграційну службу РФ", намагаючись роздати паспорти Росії.