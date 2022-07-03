В глубоком тылу оккупантов взорвали мост, по которому захватчики гнали технику на фронт

По ветке между Мелитополем и Токмаком оккупанты перегоняли составы с оружием и военной техникой.

В Запорожской области ВСУ взорвали мост / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожской области наши военные взорвали железнодорожный мост, который находился между оккупированными Мелитополем и Токмаком. Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

"Взрыв раздался в оккупированном селе Любимовка. Этой ветвью рашисты перегоняли склады с оружием и военной техникой на фронт", – говорится в сообщении.

Отмечается, что село Любимовка находится в 25 км от Мелитополя.

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Обстановка в Мелитополе

Этой ночью ВСУ разнесли военную базу оккупантов в Мелитополе. Наши военныевывели из строя одну из четырех военных баз армии России в Мелитополе. Нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе. Также сообщалось, что в городе были слышны взрывы. Сообщалось о "массированном ударе" по военному аэродрому, где базируются российские оккупанты.

3 июля военные РФ перекрыли выезд из временно захваченного Мелитополя.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что все чаще поступают сообщения о том, что оккупанты похищают людей.

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Также сайт "Сегодня" ранее писал о том, что российские оккупанты в Мелитополе создают ажиотаж у бывшего админцентра, на базе которого открыли "миграционную службу РФ", пытаясь раздать паспорта России.