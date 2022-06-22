В Мелитополе оккупанты обманом заставляют пенсионеров получать паспорта РФ

Захватчики прибегли к дезинформации

Российские захватчики угрожают жителям Мелитополя через СМИ. / Фото: pixabay.com, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в Мелитополе создают ажиотаж у бывшего админцентра, на базе которого открыли "миграционную службу РФ", пытаясь раздать паспорта России.

Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

Реклама

Что происходит

Рассказывают, некоторые пенсионеры записываются в очередь с 4 утра. Тактика заманивания простая: оккупанты угрожают мелитопольцам через пропагандистские СМИ, предрекая людям нищету, если они не оформят паспорта.

Городской голова Иван Федоров отметил: оккупанты поняли, что мало кто в Мелитополе желает добровольно получать российские паспорта.

"Поэтому они решили прибегнуть к дезинформации. Угрожают пенсионерам, рассказывая, что украинские пенсии они больше не будут получать, поэтому нужно получить российский паспорт и стать в очередь за пенсией россии. На самом деле правительство Украины по всем своим социальным статьям выполняет все обязательства. Пенсии, как и прежде, Украиной начисляются и выплачиваются".

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Мелитополе местные коллаборанты заявили о необходимости введения смертной казни. В эфире пропагандистского российского ТВ это было преподнесено как инициатива жителей. Также военный эксперт Олег Жданов объяснил, зачем Россия пустила бронепоезда возле Мелитополя.