У Мелітополі окупанти обманом змушують пенсіонерів отримувати паспорти РФ

Загарбники вдалися до дезінформації

Російські загарбники загрожують мешканцям Мелітополя через ЗМІ. / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти в Мелітополі створюють ажіотаж біля колишнього адмінцентру, на базі якого відкрили "міграційну службу РФ", намагаючись роздати паспорти Росії.

Про це повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь".

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Що відбувається

Розповідають, що деякі пенсіонери записуються в чергу з 4-ї ранку. Тактика заманювання проста: окупанти погрожують мелітопольцям через пропагандистські ЗМІ, пророкуючи людям злидні, якщо вони не оформлять паспорти.

Міський голова Іван Федоров зазначив: окупанти зрозуміли, що мало хто в Мелітополі бажає добровільно отримувати російські паспорти.

"Тому вони вирішили вдатися до дезінформації. Погрожують пенсіонерам, розповідаючи, що українські пенсії вони більше не отримуватимуть, тому потрібно отримати російський паспорт і стати в чергу за пенсією росії. Насправді уряд України за всіма своїми соціальними статтями виконує всі зобов'язання. Пенсії, як і раніше, Україною нараховуються та виплачуються".

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що в Мелітополі місцеві колаборанти заявили про необхідність запровадження смертної кари. В ефірі пропагандистського російського ТБ це було подано як ініціативу мешканців. Також військовий експерт Олег Жданов пояснив, навіщо Росія пустила бронепоїзди біля Мелітополя.