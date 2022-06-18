У Мелітополі окупанти хочуть ввести смертну кару: хто під загрозою

Безчинства на тимчасово захоплених територіях продовжуються

Окупанти зовсім знахабніли. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мелітополі місцеві колаборанти, які дорвалися до влади, заявили про необхідність запровадження страти. В ефірі пропагандистського російського ТБ це було подано як ініціативу мешканців.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

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Застосування страти хочуть повернути до "військових злочинців", визначати хто це будуть окупанти. Зазначається, що "терористами" окупаційна влада, зокрема Володимир Рогов, який заявив про необхідність смертної кари, називає всіх українських військових і тих, хто виступає на підтримку України. Саме їх він закликає засудити до страти або довічного ув'язнення. Для профанації закону звинувачення у "військових злочинах" має бути нібито судом. Але вони у Мелітополі та районі не працюють, повідомляють місцеві журналісти.

Крім судів у місті не працюють інші установи правопорядку. Зокрема, контроль за правилами дорожнього руху. Окупанти вирішили самі за цим стежити – і вирішили почати зі страховки, продовжити яку можливості немає, а за її відсутність – з водіїв "гребуть" гроші.

Тим часом на блокпостах у Мелітополі водіям вручають наклейки з логотипом Таврійської губернії, ідею якої російські окупанти активно просувають у захопленій частині Запорізької області. Видача відбувається суворо із реєстрацією паспортних даних.

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Раніше ми повідомляли, що мер Мелітополя розповів, куди від міста відкинули загарбників.

Також нагадаємо, як окупанти грабують українських фермерів.