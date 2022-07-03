У Мелітополі пролунали потужні вибухи біля аеродрому, де базуються окупанти

Перший обстріл стався о 3:15, другий – близько 5:00.

Окупант РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

У тимчасово окупованому Мелітополі вночі пролунали вибухи. У районі Авіамістечка видно стовп диму.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

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Видання пише про "масований удар" по військовому аеродрому, де базуються російські окупанти.

У Мелітополі окупанти хочуть ввести страту: хто під загрозою

У Мелітополі місцеві колаборанти, які дірвалися до влади, заявили про необхідність запровадження страти. В ефірі пропагандистського російського ТБ це було подано як ініціативу мешканців.

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Застосування страти хочуть повернути до "військових злочинців", визначати хто це – будуть окупанти. Зазначається, що "терористами" окупаційна влада, зокрема Володимир Рогов, який заявив про необхідність смертної кари, називає всіх українських військових і тих, хто виступає на підтримку України. Саме їх він закликає засудити до страти або довічного ув'язнення. Для профанації закону звинувачення у "військових злочинах" має виноситися нібито судом. Але вони у Мелітополі та районі не працюють, повідомляють місцеві журналісти.

Крім судів, у місті не працюють інші установи правопорядку. Зокрема, контроль за правилами дорожнього руху. Окупанти вирішили самі за цим стежити. Й вирішили почати зі страховки, продовжити яку можливості немає, а за її відсутність з водіїв "гребуть" гроші.

Тим часом на блокпостах у Мелітополі водіям вручають наклейки з логотипом Таврійської губернії, ідею якої російські окупанти активно просувають у захопленій частині Запорізької області. Видача відбувається суворо з реєстрацією паспортних даних.

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Раніше ми повідомляли, що мер Мелітополя розповів, куди від міста відкинули загарбників.

Також нагадаємо, як окупанти грабують українських фермерів.