У "ДНР" збираються страчувати трьох іноземців-захисників "Азовсталі"

Фейковий суд визнав у контрактниках ЗСУ терористів

Маріонетки Кремля розпочали імітацію судових процесів проти захисників "Азовсталі" / Колаж "Сьогодні"

Самопроголошені, а фактично контрольовані Росією "республіки" на території окупованого Донбасу готуються провести перші страти іноземців – захисників "Азовсталі" , які здалися в полон за домовленістю через ООН.

Про це повідомляє британська агенція Бі-Бі-Сі.

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Що відомо

Суд самопроголошеної "ДНР" визнав британців Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також громадянина Марокко Саадуна Брагіма винними у спробі насильницького захоплення влади у квазі-республіці, а також у проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності. Всім трьом винесли смертний вирок.

Усі троє є військовослужбовцями збройних сил України. Вони підписали контракти з ЗСУ ще до початку російського вторгнення та опинилися серед захисників металургійного комбінату "Азовсталь".

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Суд у закритому режимі

Видання зазначає, що суд пройшов у стислий термін, без доступу для журналістів, і вся інформація надходила лише через російські пропагандистські ЗМІ. Російські пропагандисти стверджують, що обвинувачені нібито визнали "проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності". А ця стаття передбачає тривалі терміни ув'язнення аж до довічного.

Родичі засуджених розповідали іноземним ЗМІ, що їхні близькі не отримали нормального захисту, а надані "адвокати" нічого не робили.

Влада Британії раніше закликала "ДНР" "поставитися з милосердям" до британців, що потрапили в полон. Самі Шон Піннер та Ейден Аслін просили британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона допомогти з їхнім обміном на колишнього нардепа Віктора Медведчука, якого звинувачують у держзраді.

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Ситуація із полоненими