Жінок захисників "Азовсталі" атакують дзвінками з РФ із погрозами зґвалтування та смерті

Жінки розповіли про психологічний тиск на них

Дружини захисників Маріуполя активно домагаються визволення своїх чоловіків / Колаж "Сьогодні"

Росіяни почали чинити психологічний тиск на рідних українських захисників комбінату "Азовсталь", які перебувають у полоні. На телефони рідних дзвонять із російських номерів та погрожують.

Про це розповіла дружина захисника Маріуполя Арсенія Федосюка порталу "Українська правда".

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Що відомо

"Телефонують з російських номерів, надсилають повідомлення у Telegram, Whatsapp, інші месенджери, знущаються і погрожують. Це триває вже впродовж десь місяця. З того часу, як ми зустрічались з Папою Римським, почалась прицільна увага до нас. Після почали телефонувати у Telegram і надсилати повідомлення про те, що мій чоловік нібито вже мертвий; про те, чи хочу я його фото побачити або відео. Ось такі речі. Також телефонували у Whatsapp. Всюди були номери російські, тому, на мою думку, це роблять росіяни", – розповів Юлія.

За словами жінки, також на її адресу постійно звучать погрози, що з нею розправляться.

"Кажуть, дісталися твого чоловіка і дістанемося до тебе, скоро наші хлопці будуть у Києві. Погрожують згвалтуванням та смертю ", – поділилася з журналістами Юлія.

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За її словами, такі загрози надходять іншим родичам захисників Маріуполя. Зокрема дружині командира маріупольського полку "Азов" Дениса Прокопенка – Катерині.

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