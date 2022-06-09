В "ДНР" собираются казнить троих иностранцев-защитников "Азовстали"

Фейковый суд признал в контрактниках ВСУ террористов

Марионетки Кремля начали имитацию судебных процессов против защитников "Азовстали" / Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенные, а фактически находящиеся под контролем России "республики" на территории оккупированного Донбасса готовятся провести первые казни иностранцев – защитников "Азовстали", которые сдались в плен по договоренности через ООН.

Об этом сообщает британское агентство Би-Би-Си.

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Что известно

Суд самопровозглашенной "ДНР" признал британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима виновными в попытке насильственного захвата власти в квази-республике, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Всем троим вынесли смертный приговор.

Все трое являются военнослужащими вооруженных сил Украины. Они подписали контракты с ВСУ еще до начала российского вторжения и оказались среди защитников металлургического комбината "Азовсталь".

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Суд в закрытом режиме

Издание отмечает, что суд прошел в сжатые сроки, без доступа для журналистов и вся информация поступала только через российские пропагандистские СМИ. Российские пропагандисты утверждают, что обвиняемые якобы признались в "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности". А эта статья предусматривает длительные сроки заключения вплоть до пожизненного.

Родственники осужденных рассказывали иностранным СМИ, что их близкие не получили нормальной защиты, а предоставленные им "адвокаты" ничего не делали.

Власти Британии ранее призывали "ДНР" "отнестись с милосердием" к попавшим в плен британцам. Сами Шон Пиннер и Эйден Аслин просили британского премьер-министра Бориса Джонсона помочь с их обменом на бывшего нардепа Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене.

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Ситуация с пленными