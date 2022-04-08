У Бучі маленький хлопчик мамі на могилу приносить їжу. Історія відомого фото

У Бучі сім'я переховувалась від російських бомбардувань у підвалі, але серце матері сімейства не витримало, і вона померла. Тепер її маленький син приносить їй на могилу продукти, пишет Обозреватель.
33-річна няня приватного дитячого садка у Бучі Марина Наумець разом із чоловіком та трьома дітьми багато днів жила у підвалі багатоквартирного будинку на вулиці Водопровідній. Цей будинок під час війни опинився в епіцентрі обстрілу.
Жінка не впоралася із стресом на тлі воєнних дій та померла в укритті. Через трагедію осиротіли троє дітей – 13-річна Софія, 10-річний Володимир та 6-річний Владислав. Поховати її вдалося лише згодом. Могилу чоловік із сусідами вирили їй прямо у дворі будинку та поставив там саморобний хрест. Тепер туди щодня приходять її діти.
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Маленький Владислав не розуміє, що сталося з мамою, він думає, що вона кудись поїхала.
"Він мені якось сказав, що мама поїхала кудись дуже далеко, на роботу." Ти можеш дізнатися, коли вона повернеться? Попроси її, нехай швидше приїжджає". Ми з ним домовилися, що коли зустрінемося, то я йому все розповім", – розповіла сусідка, яка знала загиблу.
Марина народилася в Луганській області, її вихованням займалася бабуся, оскільки вона була сиротою. Двоє старших дітей від першого чоловіка, якого вбили, коли діти ще були маленькими.
Після того, як почалася війна на Донбасі, вона переїхала в Бучу до свого брата.
Нині діти живуть із вітчимом, він є рідним батьком Владиславу. Родині допомагають волонтери та місцеві жителі.
Військові злочини російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані. Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.
- З'ясувалося, що у Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежали тіла вбитих людей, деяким з убитих було по 14 років.
- Крім того, військові РФ у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович опублікував список частин та підрозділів ЗС РФ та РГ, які скоїли військові злочини у Київській області – Бучі, Гостомелі та Ірпені. Також він зазначив, що масові тортури, зґвалтування та вбивства мирних жителів Бучі та Ірпеня російськими окупантами розпочалися за два тижні до їхнього відступу від захоплених населених пунктів Київської області.
- Лідери Франції та Німеччини вважають, що міжнародні організації мають отримати доступ до цих територій, щоб документувати злочини.