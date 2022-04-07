У Бучі двоє чоловіків співпрацювали з окупантами та грабували будинки

У Київській області затримали так званого кримінального авторитета та його 31-річного спільника. Одразу після звільнення населеного пункту від окупантів чоловіки викрали речі з осель мешканців Бучі.
Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Серед викраденого – побутова техніка, мобільні телефони, комп’ютери, прикраси тощо. Правоохоронці також виявили у чоловіків зброю і наркотики.
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"Окрім цього, під час огляду мобільних телефонів зловмисників поліцейські виявили переписку з абонентами РФ. Вирішується питання про повідомлення чоловікам про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.
Крім того, перевіряється причетність зловмисників до диверсійної діяльності та співпраці з окупантом. За скоєне може загрожувати покарання – до восьми років ув’язнення.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.
- У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.
- Російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.
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