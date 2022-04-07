В Буче двое мужчин сотрудничали с оккупантами и грабили дома

В Киевской области задержан так называемый криминальный авторитет и его 31-летний сообщник. Сразу после освобождения населенного пункта от оккупантов мужчины похитили вещи из домов жителей Бучи.
Об этом сообщила пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции.
Среди похищенного – бытовая техника, мобильные телефоны, компьютеры, украшения и т.д. Правоохранители также обнаружили у мужчин оружие и наркотики.
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"Кроме этого, при осмотре мобильных телефонов злоумышленников полицейские обнаружили переписку с абонентами РФ. Решается вопрос об уведомлении мужчин о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.
Кроме того, проверяется причастность злоумышленников к диверсионной деятельности и сотрудничеству с оккупантом. За совершенное может грозить наказание – до восьми лет тюрьмы.
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.
- Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.
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