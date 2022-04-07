В Буче двое мужчин сотрудничали с оккупантами и грабили дома

В ходе осмотра мобильных телефонов злоумышленников полицейские обнаружили переписку с абонентами РФ

Двое мужчин грабили дома в Буче / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области задержан так называемый криминальный авторитет и его 31-летний сообщник. Сразу после освобождения населенного пункта от оккупантов мужчины похитили вещи из домов жителей Бучи.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

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Среди похищенного – бытовая техника, мобильные телефоны, компьютеры, украшения и т.д. Правоохранители также обнаружили у мужчин оружие и наркотики.

"Кроме этого, при осмотре мобильных телефонов злоумышленников полицейские обнаружили переписку с абонентами РФ. Решается вопрос об уведомлении мужчин о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, проверяется причастность злоумышленников к диверсионной деятельности и сотрудничеству с оккупантом. За совершенное может грозить наказание – до восьми лет тюрьмы.

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Зверства российских оккупантов под Киевом

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