Ранок у Миколаєві розпочався з вибухів – мер

Деталі вибухів уточнюються

Причина вибухів встановлюється / Фото: Колаж: Сьогодні

Близько 5.30 ранку у Миколаєві прогриміли вибухи . У цей час у місті було оголошено повітряну тривогу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

Потужні звуки у Миколаєві чули під час повітряної тривоги. В області вона тривала 50 хв – з 5:08 до 5:58.

"У місті лунають вибухи. Повітряна тривога продовжується. Прошу всіх не залишати укриття. Не публікуйте в соцмережах фото наслідків обстрілів до того, як з'явиться офіційна інформація!", – написав він.

Ситуація у Миколаєві

8 липня ворог із самого ранку обстріляв місто з РСЗВ "Смерч". Обстріл окупанти здійснили з використанням заборонених касетних та фугасних снарядів.

7 липня СБУ затримала мешканця Миколаєва , який передавав анонімними каналами інформацію про наших військових ФСБ, а також був коригувальником вогню і планував передати чергову інформацію.