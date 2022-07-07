Затримано коригувальника вогню, який планував обстріл Миколаєва (фото)

СБУ затримала мешканця Миколаєва, який передавав анонімними каналами інформацію про наших військових ФСБ, а також був коригувальником вогню та планував передати чергову інформацію. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Служба безпеки України.
"Житель Миколаєва, який окрім розвідки дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ у регіоні збирав розвіддані щодо критичної інфраструктури та оборонних об'єктів у причорноморських районах. Отриману інформацію ворог планував використати для здійснення серії ракетних обстрілів міст та диверсій на півдні України", – йдеться у повідомленні.
За інформацією СБУ, дані, які надати мешканець Миколаєва окупантам, вони використовували при коригуванні масових ракетних обстрілів м. Миколаєва, які відбулися в період з 26 по 30 червня.
Встановлено, що співробітники ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності залучили мешканця Миколаєва, який підтримував повномасштабну агресію Росії та виправдовував військові злочини загарбників.
Для передачі інформації зловмисник використав спеціально створений анонімний телеграм-канал.
Під час обшуків у чоловіка виявили
- вибухівка;
- вогнепальна зброя та боєприпаси;
- російську символіку;
- мобільні телефони на гарячому.
Наразі жителя Миколаєва затримано та повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ, по можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах військового стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).
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