Затримано коригувальника вогню, який планував обстріл Миколаєва (фото)

ФСБ завербувало місцевого жителя ще з 2014 року

У Миколаєві СБУ викрила зрадника / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ затримала мешканця Миколаєва, який передавав анонімними каналами інформацію про наших військових ФСБ, а також був коригувальником вогню та планував передати чергову інформацію. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Служба безпеки України.

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"Житель Миколаєва, який окрім розвідки дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ у регіоні збирав розвіддані щодо критичної інфраструктури та оборонних об'єктів у причорноморських районах. Отриману інформацію ворог планував використати для здійснення серії ракетних обстрілів міст та диверсій на півдні України", – йдеться у повідомленні.

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За інформацією СБУ, дані, які надати мешканець Миколаєва окупантам, вони використовували при коригуванні масових ракетних обстрілів м. Миколаєва, які відбулися в період з 26 по 30 червня.

Встановлено, що співробітники ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності залучили мешканця Миколаєва, який підтримував повномасштабну агресію Росії та виправдовував військові злочини загарбників.

Для передачі інформації зловмисник використав спеціально створений анонімний телеграм-канал.

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Під час обшуків у чоловіка виявили

вибухівка;

вогнепальна зброя та боєприпаси;

російську символіку;

мобільні телефони на гарячому.

Наразі жителя Миколаєва затримано та повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ, по можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах військового стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

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