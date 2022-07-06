Все в уламках: мер Миколаєва показав наслідки ракетних обстрілів (фото, відео)

Окупанти продовжують атакувати нашу країну

Окупанти обстріляли Миколаїв/Фото: t.me/senkevichonline, колаж: "Сьогодні"

Одна з ракет російських окупантів, які були випущені 5 липня по Миколаєву, влучила у Будинок культури в одному з районів міста.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

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За його словами, будівля зруйнована практично повністю, постраждалих немає. Сєнкевич оприлюднив відео, як рятувальники працюють на руїнах будівлі.

Згодом мер міста опублікував фото, як рятувальники ліквідували пожежі на інших об'єктах військової та цивільної інфраструктури.

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Удар по Хмельницькій області

Російські загарбники у вівторок, 5 липня, випустили увечері по Хмельницькій області чотири ракети. Одну з яких збила українська протиповітряна оборона. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

"Сьогодні під час повітряної тривоги, близько 19.45, рашисти випустили чотири ракети по території нашої області. Одну ракету збили наші сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району. Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району", — написав Гамалій у Telegram.

За його словами, ціллю ударів була водонапірна башта, яка повністю забезпечує громаду водою.

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"В результаті вибухів, одна людина поранена. Жертв немає", — повідомив голова ОВА.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що загарбники вдарили ракетами по Сумській області. Також ми писали, що у Росії закінчуються сучасні високоточні ракети.