У Миколаєві чути вибухи: що відомо

Російські загарбники не припиняють обстріл мирних українських міст. У Миколаєві знову чутно вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, зазначає Telegram-канал "Україна 24".
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Як зазначається, в місті та області – повітряна тривога.
Також стало відомо, що в Миколаєві чутно звуки вибухів, а в Миколаївському районі є загроза артобстрілу. Водночас повідомляють про запуск ракет з-під Херсона.
Раніше окупанти атакували двома ракетами один з районів Одеської області. Також ми писали, що у Росії закінчуються сучасні високоточні ракети.