В Николаеве слышны взрывы: что известно

В городе объявлена воздушная тревога

В Николаевском районе возникла угроза артобстрела. / Фото: Коллаж: Сегодня, dw.com

Российские захватчики не прекращают обстрел мирных украинских городов. В Николаеве снова слышны взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, отмечает Telegram-канал "Украина 24".

Реклама

Подробности

Как отмечается, в городе и области – воздушная тревога.

Также стало известно, что в Николаеве слышны звуки взрывов, а в Николаевском районе есть угроза артобстрела. В то же время сообщают о запуске ракет из-под Херсона.

Реклама

Ранее оккупанты атаковали двумя ракетами один из районов Одесской области. Также мы писали, что в России заканчиваются современные высокоточные ракеты