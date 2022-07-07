Удар ракетами по Харкову та обстріли Сумщини: головне про атаки РФ за ніч (відео)

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста

Окупанти обстрілюють українців зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 7 липня російські загарбники знову обстріляли Дніпропетровську область. Водночас окупанти здійснювали артилерійські обстріли та завдали авіаційних ударів по інших областях України.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію про воєнні події в деяких областях.

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Миколаївська область

Вранці сьогодні, 7 липня, у Миколаєві та області пролунали вибухи – писали про щонайменше 12 випущених ракет.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав про те, що ввечері, 6 липня, через боєприпаси та їхні уламки загорілася суха трава в Корабельному районі міста. А вранці 7 липня Очаків зазнав обстрілів. Потерпілих немає.

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"Також вранці 7 липня були обстріли Острівського старостинського округу Куцурубської громади. Зруйновано фермерське господарство. Потерпілих немає", – сказав він.

Дніпропетровська область

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що ворог продовжує бити по Криворізькому району.

"Під обстрілами знову Зеленодольська громада. У Мар’янському пошкоджена лінія електропередачі. Село частково без світла. Люди не постраждали", – сповістив він.

Чернігівська область

Керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус писав у себе в Telegram про повітряну тривогу станом на 03:13.

Пізніше він зазначив, що в Чернігові триває ремонт міської лікарні № 3, яка постраждала від ракетних та бомбових ударів під час повномасштабного вторгнення російських військ. Зокрема, були пошкоджені понад 100 вікон, двері, снарядом зруйновано приміщення рентген-діагностичного відділення.

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Харківська область

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, вночі російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову. Зокрема, близько 01:00 одразу дві ракети вдарили поруч зі школою-інтернатом для дітей із вадами зору в Немишлянському районі. Попередньо відомо, що внаслідок нічних обстрілів постраждалих немає.

"На території області ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів. Окупанти продовжують цілеспрямовано руйнувати цивільні об'єкти Харківщини, будинки людей, господарчі споруди. Через обстріли горять лісосмуги, поля з урожаєм аграріїв, знищуються запаси сіна. В с. Калинове Золочівської ОТГ окупанти зруйнували ферму з вирощування равликів, сталася масштабна пожежа, яку ліквідували рятувальники", – повідомив Синєгубов.

Також окупанти вели обстріл населених пунктів Слатине, Мала Данилівка, Руські Тишки, Веселе, Кутузівка, Пришиб та Гусарівка.

Сумська область

У Генштабі зазначили, що противник здійснював артилерійські обстріли та завдав авіаційних ударів гелікоптерами армійської авіації в районах населених пунктів Вовківка, Миропілля, Кондратівка та Есмань Сумської області.

Одеська область

Зранку сьогодні, 7 липня, окупанти атакували двома ракетами район Одеської області. Про це розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, вражено два сільгоспангари, знищено 35 т зерна. Також вогневою атакою двох ракет суттєво пошкоджено причал острова Зміїного.

Донецька та Луганська області

Генштаб заявив, що на Слов'янському напрямі ворог обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Долина, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Адамівка та Чепіль.

Водночас на Краматорському напрямі ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Кузьминівки та Григорівки, а на Бахмутському – обстріляв зі ствольної артилерії райони Івано-Дар'ївки, Семигір'я та Вуглегірської ТЕС. Також противник завдав авіаційного удару неподалік від Спірного.

Також стало відомо, що противник намагається здолати опір наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що росіянам вже третій місяць не вдається захопити трасу з Лисичанська до Бахмута.

Ведучий та журналіст Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" повідомив втрати ворога станом на 7 липня:

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що загарбники вдарили ракетами по Сумській області. Також ми писали, що в Росії закінчуються сучасні високоточні ракети.