Утро в Николаеве началось со взрывов – мэр

Около 5.30 утра в Николаеве прогремели взрывы. В это время в городе была объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич
Мощные звуки в Николаеве слышали во время воздушной тревоги. В области она длилась 50 мин – с 5:08 до 5:58.
"В городе раздаются взрывы. Воздушная тревога продолжается. Прошу всех не покидать укрытие. Не публикуйте в соцсетях фото последствий обстрелов до того, как появится официальная информация!", – написал он.
Ситуация в Николаеве
- 8 июля враг с самого утра обстрелял город из из РСЗО "Смерч". Обстрел оккупанты совершили с использованием запрещенных кассетных и фугасных снарядов.
- 7 июля СБУ задержала жителя Николаева, который передавал по анонимным каналам информацию о наших военных ФСБ, а также был корректировщиком огня и планировал передать очередную информацию.
- 6 июля мэр Николаева показал последствия ракетных обстрелов. Одна из ракет российских оккупантов, выпущенных 5 июля по Николаеву, попала в Дом культуры.