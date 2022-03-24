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Україна вперше обмінялася військовополоненими з РФ

Павло Заяць Павло Заяць
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24 березня, 16:40
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Окрім бійців ЗСУ, Україна звільнила цивільних моряків, захоплених окупантами
В обмін на 10 окупантів витягнули з полону 10 українських військовослужбовців
В обмін на 10 окупантів витягнули з полону 10 українських військовослужбовців / Фото: Колаж: Сьогодні

Перший повноцінний обмін військовополоненими між Україною та Росією відбувся 24 березня за наказом президента Володимира Зеленського.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук у Facebook.

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"Сьогодні за наказом президента Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців", – написала Верещук.

Також, за її словами, сьогодні українська сторона відправила 11 цивільних російських моряків, яких врятували із затопленого судна біля Одеси.

"У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", які були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний. За умовами обміну, сам рятувальний корабель також буде повернений Україні та буде відправлений до порту в Туреччині", – додала віцепрем'єр.

Що робити, якщо вас взяли в полон: поради від військових і психологів

Якщо вас захопили в полон, то не чиніть опору російським окупантам, не намагайтеся вступати з ними в бесіду. Як поводитися в полоні – порадами поділився Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Рекомендації від військових та психологів про те, як діяти, якщо вас захопили в полон, такі:

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1. Намагайтеся не показати, що вам страшно, як би складно не було – важливо зберігати спокій. Не чиніть опору, не благайте про пощаду, не вступайте в діалоги, не відмовляйте орків відмовитися від їхнього плану тощо.

2. Щоб не погіршити своє становище, не порушуйте встановлені ними правила. Налаштовуйте себе, що вас миттєво не відпустять, що мине якийсь час, але відпустять обов'язково.

3. Не варто дивитися окупантам прямо в очі, краще трохи убік. І щоб не викликати у них додаткову агресію, не показуйте, що ви принижені.

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4. Якщо дають їжу, то їжте, навіть якщо немає апетиту, не варто демонструвати їм опір. Інакше у разі втрати сил ви не зможете тікати.

5. Користуйтеся кожною можливістю сходити в туалет або зробити щось для себе. І в жодному разі не варто демонструвати зв'язок з іншими полоненими, це можуть використовувати проти вас чи ваших рідних.

І пам'ятайте, що на вас чекають рідні, нагадуйте собі про це постійно, не втрачайте надії та намагайтеся вижити заради них.

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ББМ ББМ
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