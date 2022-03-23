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Полонених українських військових з острова Зміїний можуть обміняти на російських моряків – Верещук

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23 березня, 22:17
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У РФ заявили, що можливий паритетний обмін: моряків на моряків, водіїв на водіїв тощо
Верещук розповіла про обмін моряків із острова Зміїний / Колаж "Сьогодні"
Верещук розповіла про обмін моряків із острова Зміїний / Колаж "Сьогодні"

Україна сподівається найближчим часом повернути полонених українських військових з острова Зміїний. Їх можуть обміняти на російських моряків.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, пише Суспільне.

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"Тут є моряки. Ми врятували 11 моряків і готові їх віддати. Для чого вони нам потрібні. Нехай тільки віддадуть наших людей ", – розповіла Верещук.

РФ хоче забрати своїх моряків, які тонули в Чорному морі

"Вони (РФ) виявили бажання забрати своїх моряків, яких, до речі, врятували, вони тонули у чорному морі. І я сподіваюся, що ми найближчим часом їх заберемо. Але річ у тому, що там не лише моряки, а, як виявилося, 92 особи, якщо не помиляюся, яких вони захопили в полон", – відповіла Верещук.

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У РФ заявили про можливість паритетного обміну: моряків на моряків, водіїв на водіїв тощо.

"Я говорю – добре, але скажіть мені, будь ласка, а кого нам міняти на наших міських голів, яких захопили окупанти в полон? Нам потрібно також захоплювати ваших цивільних? Що нам зробити, якщо ви говорите про паритетний обмін? Військовополонені, вони мають свій порядок обміну, є картки, які надає РФ, які ми представляємо", – зазначила Ірина Верещук.

Захоплення острова Зміїний

24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний.

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Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові.

До мережі потрапили переговори українських прикордонників із росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте окупанти були "послані на х**". Потім був потужний обстріл острова, і 13 прикордонників загинули. Однак пізніше стало відомо, що військовослужбовці з острова Зміїний живі та перебувають у полоні РФ.

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