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"Русский военный корабль, иди на*уй": журналісти поспілкувалися з мамою хлопця, який сказав легендарну фразу

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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11 березня, 22:50
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Нині захисник України перебуває в полоні російських окупантів
Мати захисника Романа Грибова розповіла про нього/Фото: колаж: "Сьогодні"
Мати захисника Романа Грибова розповіла про нього/Фото: колаж: "Сьогодні"

Від початку війни Росії проти України фраза "Русский военный корабль, иди на*уй" облетіла весь світ. Її автор – Роман Грибов – житель міста Золотоноша Черкаської області. Нині він перебуває у російському полоні.

Про це пише Золотоноша.City.

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Як Грибов потрапив у полон?

24 лютого російські окупанти вели обстріли з корабельних озброєнь та застосували бойову авіацію проти прикордонників та воїнів ЗСУ на острові Зміїний у Чорному морі. За наявною на той момент інформацією, інфраструктура була зруйнована, а острів захоплений. Тоді повідомлялося про 13 загиблих українських прикордонників, які відмовилися здатися ворогу. Згодом ЗМІ окупантів повідомили про доправлення в тимчасово окупований Севастополь військовослужбовців України, які перебували на Зміїному. Серед полонених – Роман Грибов.

Матір хлопця – Тетяна Рудольфівна – ледве стримуючи сльози, розповіла про свого сина, який пішов воювати проти російських окупантів.

"Ми з Ромою пройшли дуже важке життя. І мені дісталося, і йому. Мене дістають болячки, але разом ми мужньо все витримали. Він звик до труднощів. Я його вчила добру і всьому хорошому. Вчила, що найголовніше в житті – люди, а гроші – це вже другорядне, що треба любити свою землю, свою Батьківщину", – розповіла Тетяна.

Матір хлопця каже, що Роман у школі був дуже активним: і співав, і танцював. У нього багато друзів. Хлопець ніколи не вихвалявся і не хизувався. Мати вже чотири роки воює разом зі своїм морським піхотинцем, який вдруге підписав контракт.

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"Я дуже ним пишаюся. Він – мужня, сильна і добра людина, великий патріот. Ромка не здасться. Викрикнути такі слова, у таку напружену хвилину, могло коштувати сину життя. Та він не злякався. Весь світ підхопив цю фразу, як заклик. Деякий час ми були у невідомості. Від нас приховували, поки не вияснили ситуацію. Це були важкі дні. Коли прийшла достовірна інформація, трохи заспокоїлася, бо знаю, що мій мужній син живий. Команда піхотинців разом із прикордонниками відбивали атаки на острів до масштабної війни два місяці. Я з ним воювала телефоном. Останній зв’язок був з сином 24 лютого. Коли телефонував, то були обстріли, тоді почула синове: "Мамо, тримайся, бо у нас дуже гаряче", – каже матір хлопця.

Тетяна Рудольфівна розповіла, що прадід Романа – Олександр Петрович Грибов пройшов війну, був командиром частини. Патріотизм, мужність і стійкість характеру нині проявляє його правнук. Та й сама жінка – боєць і нині на бойовому посту разом із сином. Рідні Романа та Батьківщина чекають на швидке його повернення.

Обстріл острова

24 лютого стало відомо, що після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові. Крім того, зв'язок з прикордонниками, які перебувають на остові з воїнами ЗСУ, втрачено. Ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися. Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону.

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