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Украина впервые обменялась военнопленными с РФ

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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24 марта, 16:40
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Помимо бойцов ВСУ, Украина освободила гражданских моряков, захваченных оккупантами
В обмен на 10 оккупантов вытащили из плена 10 украинских военнослужащих
В обмен на 10 оккупантов вытащили из плена 10 украинских военнослужащих / Фото: Коллаж: Сегодня

Первый полноценный обмен военнопленными между Украиной и Россией состоялся 24 марта по приказу президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук в Facebook.

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"Сегодня по приказу президента Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными. В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих", – написала Верещук.

Также, по ее словам, сегодня украинская сторона отправила к россиянам 11 российских моряков, которых спасли с затопленного судна возле Одессы.

"В результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", которые были захвачены оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный. По условиям обмена сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт Турции", – добавила вице-премьер.

Что делать, если вас взяли в плен: советы от военных и психологов

Если вас захватили в плен, то не сопротивляйтесь российским оккупантам, не пытайтесь вступать с ними в беседу. Как себя вести в плену – советами поделился Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Рекомендации от военных и психологов о том, как действовать, если вас захватили в плен, следующие:

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1. Старайтесь не показать рашистам, что вам страшно, как бы сложно ни было – важно сохранять спокойствие. Не оказывайте сопротивления, не молите о пощаде, не вступайте в диалоги, не отговаривайте орков отказаться от их плана и т.д.

2. Чтобы не усугубить свое положение, не нарушайте установленные ими правила. Настраивайте себя, что вас моментально не отпустят, что пройдет какое-то время, но отпустят обязательно.

3. Не стоит смотреть оккупантам прямо в глаза, лучше чуть в сторону. И чтобы не вызвать у них дополнительную агрессию, не показывайте, что вы унижены.

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4. Если дают еду, то ешьте, даже если нет аппетита, не стоит демонстрировать им сопротивление. Иначе в случае потери сил вы не сможете убегать.

5. Пользуйтесь каждой возможностью сходить в туалет или что-нибудь сделать для себя. И ни в коем случае не стоит демонстрировать связь с другими пленными, это могут использовать против вас или ваших родных.

И помните, что вас ждут родные, напоминайте себе об этом постоянно, не теряйте надежды и старайтесь выжить ради них.

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Вертолеты Вертолеты
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