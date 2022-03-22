Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Російський підполковник потрапив до полону в трусах ЗСУ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 березня, 11:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Окупанти намагалися відбити свого офіцера за допомогою бойової авіації
У полон ЗСУ потрапив Олександр Кошель – начальник групи інформаційно-психологічної протидії військової частини № 47084 міста Владикавказ. Фото: колаж "Сьогодні"
У полон ЗСУ потрапив Олександр Кошель – начальник групи інформаційно-психологічної протидії військової частини № 47084 міста Владикавказ. Фото: колаж "Сьогодні"

Бійці 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади ЗСУ взяли в полон високопоставленого штабіста 58-ї російської армії. Російський підполковник був одягнений у спідню білизну та шкарпетки Збройних Сил України.

Про це повідомив керівник пресслужби бригади Ярослав Галас на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 22 березня.

Реклама

Бранцем українських військових виявився Олександр Кошель. Дата народження: 5 квітня 1982 року, особистий номер Ф-905994, військове звання – підполковник. Начальник групи інформаційно-психологічної протидії військової частини № 47084 – м. Владикавказ у республіці Північна Осетія – Аланія.

"Одразу після взяття Кошеля в полон росіяни кинули значні сили, намагаючись його визволити. У тому числі підняли авіацію, що завдала вогневого удару по наших бійцях. Проте ніхто внаслідок ворожого вогню не постраждав, бранця доставили у безпечне тилове місце", – розповів Галас.

Зазначається, що під час особистого огляду бійці 128-ї бригади з подивом виявили, що підполковник Кошель носить спідню білизну та шкарпетки з позначками "Збройні Сили України".

"Прекрасний доказ, що штабісти росармії визнають – навіть труси та шкарпетки ЗСУ кращі за нижню білизну перехваленої "другої армії світу", – додав Галас.

Реклама

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що ЗСУ взяли в полон командира танкового батальйону РФ.

Також ми інформували, що президент України, Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський розповів про те, що чекає на окупантів, якщо вони складуть зброю, і що чекає, якщо продовжать нікому непотрібну війну.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Бігли під обстрілами. Вихователь, яка врятувала 30 дітей у Чернігові, розповіла "Сьогодні" подробиці Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Гуманітарні коридори у Луганській області – де пройде евакуація 19 березня Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бойові дії
Докладніше
Всі подробиці
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Технології
За кордоном
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Наші янголи-охоронці

Костянтин Мрочко – відомий у ЗСУ танкіст-віртуоз, який у 2015-му вивів колону через мінне поле у Дебальцевому. І 2022-го, коли ворог прийшов на нашу землю, він пішов її захищати. У жорстокій битві під Києвом, знищивши багато техніки загарбників, Костя загинув, йому було 38. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Працівники ДСНС по всій країні мужньо рятують українців. Президент Зеленський нагородив орденом «За мужність» рятувальників служби цивільного захисту: старшого прапорщика Юрія Бородая, капітана Олексія Романенка, полковника Тараса Гордієнка, полковника Віктора Дарагана, майора Івана Мариця: “Ви робите те ж саме, що й наші військові – захищаєте країну на своєму місці”.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти