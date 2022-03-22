Російський підполковник потрапив до полону в трусах ЗСУ

Окупанти намагалися відбити свого офіцера за допомогою бойової авіації

У полон ЗСУ потрапив Олександр Кошель – начальник групи інформаційно-психологічної протидії військової частини № 47084 міста Владикавказ. Фото: колаж "Сьогодні"

Бійці 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади ЗСУ взяли в полон високопоставленого штабіста 58-ї російської армії. Російський підполковник був одягнений у спідню білизну та шкарпетки Збройних Сил України.

Про це повідомив керівник пресслужби бригади Ярослав Галас на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 22 березня.

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Бранцем українських військових виявився Олександр Кошель. Дата народження: 5 квітня 1982 року, особистий номер Ф-905994, військове звання – підполковник. Начальник групи інформаційно-психологічної протидії військової частини № 47084 – м. Владикавказ у республіці Північна Осетія – Аланія.

"Одразу після взяття Кошеля в полон росіяни кинули значні сили, намагаючись його визволити. У тому числі підняли авіацію, що завдала вогневого удару по наших бійцях. Проте ніхто внаслідок ворожого вогню не постраждав, бранця доставили у безпечне тилове місце", – розповів Галас.

Зазначається, що під час особистого огляду бійці 128-ї бригади з подивом виявили, що підполковник Кошель носить спідню білизну та шкарпетки з позначками "Збройні Сили України".

"Прекрасний доказ, що штабісти росармії визнають – навіть труси та шкарпетки ЗСУ кращі за нижню білизну перехваленої "другої армії світу", – додав Галас.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що ЗСУ взяли в полон командира танкового батальйону РФ.

Також ми інформували, що президент України, Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський розповів про те, що чекає на окупантів, якщо вони складуть зброю, і що чекає, якщо продовжать нікому непотрібну війну.