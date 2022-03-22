Российский подполковник попал в плен в трусах ВСУ

Оккупанты пытались отбить своего офицера при помощи боевой авиации

В плен ВСУ попал Александр Кошель - начальник группы информационно-психологического противодействия воинской части № 47084 города Владикавказ. Фото: коллаж "Сегодня"

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ взяли в плен высокопоставленного штабиста 58-й российской армии. Российский подполковник был одет в нижнее белье и носки Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы бригады Ярослав Галас на своей странице в Facebook во вторник, 22 марта.

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Пленником украинских военных оказался Александр Кошель. Дата рождения: 5 апреля 1982 года, личный номер Ф-905994, воинское звание – подполковник. Начальник группы информационно-психологического противодействия воинской части № 47084 – г. Владикавказ в республике Северная Осетия – Алания.

"Сразу после взятия Кошеля в плен россияне бросили значительные силы, пытаясь его вызволить. В том числе подняли авиацию, нанесшую огневой удар по нашим бойцам. Однако никто в результате вражеского огня не пострадал, пленника доставили в безопасное тыловое место", – рассказал Галас.

Отмечается, что во время личного досмотра бойцы 128-й бригады с удивлением обнаружили, что подполковник Кошель носит нижнее белье и носки с пометками "Вооруженные Силы Украины".

"Красочное доказательство, что штабисты росармии признают – даже трусы и носки ВСУ лучше нижнего белья перехваленной "второй армии мира", – добавил Галас.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ВСУ взяли в плен командира танкового батальона РФ.

Также мы информировали, что президент Украины, Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский рассказал о том, что ждет оккупантов, если они сложат оружие, и что ждет, если продолжат никому ненужную войну.