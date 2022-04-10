Удар по вокзалу у Краматорську: в багатьох постраждалих дітей ампутовані кінцівки

Понад 80 поранених через ракетний удар по вокзалу в Краматорськузнаходяться у Дніпропетровській області. Багато людей отримали вкрай тяжкі поранення. Медики роблять усе можливе. Також лікарі намагаються врятувати дітей. Найменшому потерпілому два роки.
Про це пише ТСН.
"Дуже багато важких дітей, які не матимуть змоги вільно пересуватися, мають ампутовані кінцівки – як верхні, так і нижні" , – розповідають медики.
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Росіяни вдарили по людях, які чекали на евакуаційний потяг з Донбасу. Ганна з сином та донькою зайшла до поїзда, коли пролунав вибух. У неї поранення обличчя.
13-річному синові уламок влучив у ногу. Дочка вціліла. Нині вони всі разом в одній палаті дніпровської лікарні.
"Вибух і потім таке враження – ніби нас розстрілюють. За вікном усі ці вибухи, шибки вилітають. У мене дитина намагалася підвестися. Я так встала – мене чиркнуло, йому в ногу влучило. Я спустила його вниз. У вагоні все скло вилетіло, чоловіка вбило", – розповідає жінка.
У лікарнях Дніпропетровської області рятують 84 людини. Кожен п'ятий поранений — дуже важкий.
Обстріл Краматорська
- Окупанти 8 квітня вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Спочатку було відомо про понад 30 загиблих та 100 поранених.
- Увечері 8 квітня кількість загиблих через ракетний обстріл зросла до 52. Ще 109 українців поранено.
- Голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу до безпечніших областей України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові не можуть протистояти ЗСУ у бою і тому стріляють по мирному населенню.
- Станцію Краматорськ на Донеччині закрили для евакуації та прийому поїздів. Але евакуаційні рейси 8 квітня вирушать зі Слов'янська.
- Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що повторюється історія, як із малайзійським Боїнгом:"Щойно моральні ублюдки пустили ракету по Краматорську, почали розносити про те, що "працюємо по скупченню бойовиків ЗСУ". Коли зрозуміли, що наробили х**ні, почали витирати, редагувати".
- Голова комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що цілями удару були помста за вигнання РФ із Ради ООН з прав людини, а також зрив евакуації українців.
- Військовий експерт Олег Жданов заявив, що удар по Краматорську був завданий навмисно.
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