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Удар по вокзалу в Краматорске: у многих пострадавших детей ампутированы конечности

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10 апреля, 13:16
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Ракетный удар произошел, когда люди ждали эвакуационный поезд. Сейчас каждый пятый раненый — крайне тяжелый
Из-за обстрела погибли 52 человека / Коллаж "Сегодня"
Из-за обстрела погибли 52 человека / Коллаж "Сегодня"

Более 80 раненых из-за ракетного удара по вокзалу в Краматорске находятся в Днепропетровской области. Многие получили крайне тяжелые ранение. Медики делают все возможное. Также врачи пытаются спасти детей. Самому маленькому пострадавшему два года.

Об этом пишет ТСН.

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"Очень много тяжелых детей, которые не будут иметь возможности свободно передвигаться, имеющие ампутированные конечности – как верхние, так и нижние", – рассказывают медики.

Россияне ударили по людям, которые ждали эвакуационного поезда из Донбасса. Анна с сыном и дочерью зашла в поезд, когда раздался взрыв. У нее ранение лица.

13-летнему сыну осколок попал в ногу. Дочь уцелела. В настоящее время они все вместе в одной палате днепровской больницы.

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"Взрыв и потом такое впечатление – будто нас расстреливают. За окном все эти взрывы, стекла вылетают. У меня ребенок пытался встать. Я так встала – меня чиркнуло, ему в ногу попало. Я его спустила вниз. В вагоне все стекло вылетело, мужчину убило", — рассказывает женщина.

В больницах Днепропетровской области спасают 84 человека. Каждый пятый раненый — крайне тяжелый.

Обстрел Краматорска

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