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Біля острова Зміїний утворився Бермудський трикутник – Риженко

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7 травня, 22:44
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Палають фрегати, підриваються катери
Зараз у районі острова Зміїний, повідомляє Риженко, помічена активна діяльність літаків Північно-атлантичного альянсу. Колаж "Сьогодні"
Зараз у районі острова Зміїний, повідомляє Риженко, помічена активна діяльність літаків Північно-атлантичного альянсу. Колаж "Сьогодні"

Що відбулося із фрегатом "Адмірал Макаров". Втрати російського флоту. У що потрібно нам влучати далі.

Про це Андрій Риженко заявив під час ефіру "Україна разом" з Констянтином Лінчевським на Youtube-каналі "Україна 24".

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Подробиці

Нещодавно з'явилася інформація, що за час бойових дії було знищено вже одинадцять кораблів і катерів супротивника. Також з’явилася новина про пошкодження фрегата "Адмірал Макаров". Андрій Риженко, голова українського інституту морського права, прокоментував ці чутки:

"З’явилася новина щодо того, що нібито фрегат "Адмірал Макаров" на південь від острова Зміїний був вражений ракетним ударом, внаслідок чого на ньому почалася пожежа. Нібито було викликано судно пошуково-рятувальне з Севастополя і пошкоджений корабель начебто слідує в район Севастополя. Але до цього часу ця інформація не підтверджена. Я думаю, що треба почекати офіційного роз'яснення".

Зараз у районі острова Зміїний, повідомляє Риженко, помічена активна діяльність літаків і безпілотників північно-атлантичних країн Північно-атлантичного альянсу, які ведуть розвідувальну діяльність.

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Острів все більше стає центром уваги. Була інформація, що "Адмірал Макаров" був пошкоджений поблизу ракетним ударом тиждень тому.

"Якщо це справді так, то острів Зміїний перетворюється в такий своєрідний Бермудський трикутник, тому що менше, ніж за місяць там вже є три підтверджених випадки знищення російських кораблів і катерів. Це крейсер "Москва" 14 квітня і буквально на цьому тижні це було два катери. І зараз щось можливо відносно фрегата "Адмірал Макаров"".

Термін "Бермудський трикутник", вважає Риженко, є інтернаціональним, тому він буде зрозумілий всім морякам, для того, щоб пояснити що таке Бермудський трикутник біля острова Зміїний.
Також Голова українського інституту морського права узагальнив втрати Росії серед свого Чорноморського флоту:

"Зараз це одинадцять кораблів. Із них п’ять катерів класу "Раптор", це десантні катери, кожен може доставити взвод морської піхоти або спецназу. Це крейсер "Москва". І цей десантний корабель "Саратов" і два кораблі поменше, великих десантних, які були пошкоджені.

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Але є ще досить багато кораблів носіїв сучасної ракетної зброї, таких ракет як "Калібр" і "Онікс". Треба по них концентрувати увагу в плані застосування зброї. Вони дуже небезпечні, вони наносять удари по тактичних цілях фактично по всій території України, регулярно", – наголосив Риженко.

Атака на Зміїний

Раніше українські військовослужбовці завдали удару по позиціях РФ на тимчасово захопленому острові Зміїний. Було розбито ворожий пункт управління. Також ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

2 травня український безпілотник "Байрактар" знищив два російські військові катери типу "Раптор" біля острова Зміїний.

Нагадаємо, 24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний. Після обстрілу з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові. До Мережі потрапили переговори українських прикордонників з росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте окупантів "послали нах**".

13 квітня стало відомо, що дві українські ракети "Нептун" підбили флагман ЧФ РФ "Москва", який брав участь у захопленні острова Зміїний. Корабель затонув.

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