Біля острова Зміїний утворився Бермудський трикутник – Риженко

Палають фрегати, підриваються катери

Зараз у районі острова Зміїний, повідомляє Риженко, помічена активна діяльність літаків Північно-атлантичного альянсу. Колаж "Сьогодні"

Що відбулося із фрегатом "Адмірал Макаров". Втрати російського флоту. У що потрібно нам влучати далі.

Про це Андрій Риженко заявив під час ефіру "Україна разом" з Констянтином Лінчевським на Youtube-каналі "Україна 24".

Реклама

Подробиці

Нещодавно з'явилася інформація, що за час бойових дії було знищено вже одинадцять кораблів і катерів супротивника. Також з’явилася новина про пошкодження фрегата "Адмірал Макаров". Андрій Риженко, голова українського інституту морського права, прокоментував ці чутки:

"З’явилася новина щодо того, що нібито фрегат "Адмірал Макаров" на південь від острова Зміїний був вражений ракетним ударом, внаслідок чого на ньому почалася пожежа. Нібито було викликано судно пошуково-рятувальне з Севастополя і пошкоджений корабель начебто слідує в район Севастополя. Але до цього часу ця інформація не підтверджена. Я думаю, що треба почекати офіційного роз'яснення".

Зараз у районі острова Зміїний, повідомляє Риженко, помічена активна діяльність літаків і безпілотників північно-атлантичних країн Північно-атлантичного альянсу, які ведуть розвідувальну діяльність.

Реклама

Острів все більше стає центром уваги. Була інформація, що "Адмірал Макаров" був пошкоджений поблизу ракетним ударом тиждень тому.

"Якщо це справді так, то острів Зміїний перетворюється в такий своєрідний Бермудський трикутник, тому що менше, ніж за місяць там вже є три підтверджених випадки знищення російських кораблів і катерів. Це крейсер "Москва" 14 квітня і буквально на цьому тижні це було два катери. І зараз щось можливо відносно фрегата "Адмірал Макаров"".



Термін "Бермудський трикутник", вважає Риженко, є інтернаціональним, тому він буде зрозумілий всім морякам, для того, щоб пояснити що таке Бермудський трикутник біля острова Зміїний.

Також Голова українського інституту морського права узагальнив втрати Росії серед свого Чорноморського флоту:

"Зараз це одинадцять кораблів. Із них п’ять катерів класу "Раптор", це десантні катери, кожен може доставити взвод морської піхоти або спецназу. Це крейсер "Москва". І цей десантний корабель "Саратов" і два кораблі поменше, великих десантних, які були пошкоджені.

Реклама

Але є ще досить багато кораблів носіїв сучасної ракетної зброї, таких ракет як "Калібр" і "Онікс". Треба по них концентрувати увагу в плані застосування зброї. Вони дуже небезпечні, вони наносять удари по тактичних цілях фактично по всій території України, регулярно", – наголосив Риженко.

Атака на Зміїний

Раніше українські військовослужбовці завдали удару по позиціях РФ на тимчасово захопленому острові Зміїний. Було розбито ворожий пункт управління. Також ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

2 травня український безпілотник "Байрактар" знищив два російські військові катери типу "Раптор" біля острова Зміїний.

Нагадаємо, 24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний. Після обстрілу з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові. До Мережі потрапили переговори українських прикордонників з росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте окупантів "послали нах**".

13 квітня стало відомо, що дві українські ракети "Нептун" підбили флагман ЧФ РФ "Москва", який брав участь у захопленні острова Зміїний. Корабель затонув.

Читайте також: