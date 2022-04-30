СЗГ розповіли, як вдалося відстояти Гостомельський аеропорт

СЗГ змогли утримати Гостомельський аеропорт так як оборона об'єкта була спланована до дрібниць

Українські військові змогли відбити у ворога аеропорт / Фото: Колаж: Сьогодні

У перші дні війни захист аеропорту в Гостомелі був одним із головних завдань для наших військових, і вони з цим чудово впоралися. Один із учасників оборони Гостомельського аеропорту, військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗСУ, розповів, як тривали бої за аеродром та власне його оборона.

Відео опублікувала прес-служба Командування СЗГ на своїй сторінці в Facebook .

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За його словами, ранок 24 лютого розпочався з тривоги. Його підрозділ зібрався, прибув на аеропорт та спланував захист об'єкту. Була інформація про літак Іл, який мав висаджувати російський десант.

"Нам поставили завдання не дати літаку сісти або прийняти атаку. Ми мали придушити сили противника, щоб виграти час для інших підрозділів", – розповів воїн.

Боєць зазначив, що разом із ними також працювала Нацгвардія, основним завданням якої була оборона злітної смуги.

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"Замість "Іл" висадку ворожого десанту проводило багато вертольотів. Наші герої підбили два К-52 і один Мі-8, зосередивши увагу на собі і не давши висадитися десанту. Після цього почали діяти ДРГ росіян. Наші воїни перегрупувалися, прийняли бій і запресували ворога Щоб за вертольотами не міг прилетіти ворожий літак, з мінометів була "розібрана" злітна смуга", – розповів воїн ВСУ про ситуацію з аеропортом.

СЗГ та інші підрозділи відбили атаку ворога та не дали захопити важливий об'єкт.

Гостомель і аеропорт Антонов, що знаходиться на його околицях, стали одними з найгарячіших точок протистояння української армії з російськими окупантами.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу росіяни знищили один із найбільших та найпотужніших літаків у світі – Ан-225 "Мрія" .

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