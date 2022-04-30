Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💪 Ленд-ліз для України ⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

СЗГ розповіли, як вдалося відстояти Гостомельський аеропорт

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 квітня, 10:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
СЗГ змогли утримати Гостомельський аеропорт так як оборона об'єкта була спланована до дрібниць
Українські військові змогли відбити у ворога аеропорт
Українські військові змогли відбити у ворога аеропорт / Фото: Колаж: Сьогодні

У перші дні війни захист аеропорту в Гостомелі був одним із головних завдань для наших військових, і вони з цим чудово впоралися. Один із учасників оборони Гостомельського аеропорту, військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗСУ, розповів, як тривали бої за аеродром та власне його оборона.

Відео опублікувала прес-служба Командування СЗГ на своїй сторінці в Facebook .

Реклама

За його словами, ранок 24 лютого розпочався з тривоги. Його підрозділ зібрався, прибув на аеропорт та спланував захист об'єкту. Була інформація про літак Іл, який мав висаджувати російський десант.

"Нам поставили завдання не дати літаку сісти або прийняти атаку. Ми мали придушити сили противника, щоб виграти час для інших підрозділів", – розповів воїн.

Боєць зазначив, що разом із ними також працювала Нацгвардія, основним завданням якої була оборона злітної смуги.

Реклама

"Замість "Іл" висадку ворожого десанту проводило багато вертольотів. Наші герої підбили два К-52 і один Мі-8, зосередивши увагу на собі і не давши висадитися десанту. Після цього почали діяти ДРГ росіян. Наші воїни перегрупувалися, прийняли бій і запресували ворога Щоб за вертольотами не міг прилетіти ворожий літак, з мінометів була "розібрана" злітна смуга", – розповів воїн ВСУ про ситуацію з аеропортом.

СЗГ та інші підрозділи відбили атаку ворога та не дали захопити важливий об'єкт.

Гостомель і аеропорт Антонов, що знаходиться на його околицях, стали одними з найгарячіших точок протистояння української армії з російськими окупантами.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу росіяни знищили один із найбільших та найпотужніших літаків у світі – Ан-225 "Мрія" .

Реклама

Звірства росіян в Україні

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 29 квітня
1
Особовий склад 23 200
Особовий склад
2
Літаки 190
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1008
Танки
5
ББМ 2445
ББМ
6
Артилерія 436
Артилерія
7
Засоби ППО 77
Засоби ППО
8
РСЗВ 151
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 232
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1701
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Сирський Олександр Станіславович - генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оборони Києва. За успішну оборону столиці, особисту мужність і героїзм був нагороджений спочатку орденом Богдана Хмельницького II ступеня, а згодом - “Золотою Зіркою” Героя України.
Історія героя
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Герої не вмирають!

Загинув, рятуючи побратимів… Несольоний Михайло Михайлович - молодший сержант, водій санітарного транспортеру 16-го окремого мотопіхотного батальону “Полтава” 58-ї ОМБр. Незважаючи на шалений вогонь супротивника, заїхав в зону бойових дій, щоб врятувати поранених. Встиг евакуювати багатьох людей, але сам потрапив під обстріл російських окупантів і загинув. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,79
34,09
40,56
-
35,79
34,09
38,65
30,50
36,59
36,09
40,65
30,37
-
34,02
38,59
29,50
-
34,04
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти