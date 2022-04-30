ССО рассказали, как удалось отстоять Гостомельский аэропорт

ССО смогли удержать Гостомельский аэропорт так как оборона объекта была спланирована до мелочей

Украинские военные смогли отбить у врага аэропорт / Фото: Коллаж: Сегодня

В первые дни войны защита аэропорта в Гостомеле была одной из главных задач для наших военных, и они с этим отлично справились. Один из участников обороны Гостомельского аэропорта, военнослужащий Сил специальных операций ВСУ, рассказал, как продолжались бои за аэродром и собственно его оборона.

Видео опубликовала пресс-служба Командование ССО на свой странице в Facebook.

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По его словам, утро 24 февраля началось с тревоги. Его подразделение собралось, прибыло на аэропорт и спланировало защиту объекта. Была информация о самолете Ил, который должен был высаживать российский десант.

"Нам поставили задачу не дать самолету сесть или принять атаку. Мы должны были подавить силы противника, чтобы выиграть время для других подразделений", – рассказал воин.

Боец отметил, что вместе с ними также работала Нацгвардия, основной задаче которой была оборона взлетной полосы.

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"Вместо "Ил" высадку вражеского десанта проводило много вертолетов. Наши герои подбили два К-52 и один Ми-8, сосредоточив внимание на себе и не дав высадиться десанту. После этого начали действовать ДРГ россиян. Наши воины перегруппировались, приняли сражение и запрессинговали врага. Чтобы за вертолетами не мог прилететь вражеский самолет, из минометов была "разобрана" взлетная полоса", – рассказал воин ВСУ о ситуации с аэропортом.

ССО и другие подразделения отбили атаку врага и не дали захватить важный объект.

Гостомель и находящийся в его окрестностях аэропорт Антонов стали одними из самых горячих точек противостояния украинской армии с российскими оккупантами.

Напомним, в результате обстрела россияне уничтожили один из самых крупных и мощных самолетов в мире – Ан-225 "Мрія".

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