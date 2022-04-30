Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💪 Ленд-лиз для Украины ⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

ССО рассказали, как удалось отстоять Гостомельский аэропорт

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 апреля, 10:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
ССО смогли удержать Гостомельский аэропорт так как оборона объекта была спланирована до мелочей
Украинские военные смогли отбить у врага аэропорт
Украинские военные смогли отбить у врага аэропорт / Фото: Коллаж: Сегодня

В первые дни войны защита аэропорта в Гостомеле была одной из главных задач для наших военных, и они с этим отлично справились. Один из участников обороны Гостомельского аэропорта, военнослужащий Сил специальных операций ВСУ, рассказал, как продолжались бои за аэродром и собственно его оборона.

Видео опубликовала пресс-служба Командование ССО на свой странице в Facebook.

Реклама

По его словам, утро 24 февраля началось с тревоги. Его подразделение собралось, прибыло на аэропорт и спланировало защиту объекта. Была информация о самолете Ил, который должен был высаживать российский десант.

"Нам поставили задачу не дать самолету сесть или принять атаку. Мы должны были подавить силы противника, чтобы выиграть время для других подразделений", – рассказал воин.

Боец отметил, что вместе с ними также работала Нацгвардия, основной задаче которой была оборона взлетной полосы.

Реклама

"Вместо "Ил" высадку вражеского десанта проводило много вертолетов. Наши герои подбили два К-52 и один Ми-8, сосредоточив внимание на себе и не дав высадиться десанту. После этого начали действовать ДРГ россиян. Наши воины перегруппировались, приняли сражение и запрессинговали врага. Чтобы за вертолетами не мог прилететь вражеский самолет, из минометов была "разобрана" взлетная полоса", – рассказал воин ВСУ о ситуации с аэропортом.

ССО и другие подразделения отбили атаку врага и не дали захватить важный объект.

Гостомель и находящийся в его окрестностях аэропорт Антонов стали одними из самых горячих точек противостояния украинской армии с российскими оккупантами.

Напомним, в результате обстрела россияне уничтожили один из самых крупных и мощных самолетов в мире – Ан-225 "Мрія".

Реклама

Зверства россиян в Украине

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 29 апреля
1
Личный состав 23 200
Личный состав
2
Самолеты 190
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1008
Танки
5
ББМ 2445
ББМ
6
Артиллерия 436
Артиллерия
7
Средства ПВО 77
Средства ПВО
8
РСЗО 151
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 232
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1701
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Сырский Александр Станиславович – генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий обороной Киева. За успешную оборону столицы, личное мужество и героизм был награжден сначала орденом Богдана Хмельницкого II степени, а затем - "Золотой Звездой" Героя Украины.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Погиб, спасая побратимов… Несолёный Михаил Михайлович - младший сержант, водитель санитарного транспортера 16-го отдельного мотопехотного батальона "Полтава" 58-й ОМБр. Несмотря на яростный огонь противника, заехал в зону боевых действий, чтобы спасти раненых. Успел эвакуировать многих людей, но сам попал под обстрел российских оккупантов и погиб. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,79
34,09
40,56
-
35,79
34,09
38,65
30,50
36,59
36,09
40,65
30,37
-
34,02
38,59
29,50
-
34,04
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять