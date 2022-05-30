Російський бунт. На Донбасі загарбники мало не розстріляли свого генерала Солодчука

Російські солдати відмовляються воювати в Україні та хочуть повернутися додому

Окупанти ледь не розстріляли свого генерала Валерія Солодчука. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські солдати готові вбивати своїх генералів, які примушують їх іти в наступ. Так, на Донеччині контрактники РФ ледь не розстріляли генерала Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, аби приборкати бунт і змусити "відказників" продовжувати воювати. Але солдати відмовилися виконувати наказ. Тож російський генерал ганебно втік з передової.

Додамо, що Валерій Солодчук командує 36 загальновійськовою армією РФ, яка воює зараз проти України.

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Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

"У нас батарея практично вся у відмову пішла. Він почав стволом махати, стріляти: "Я, каже, вас завалю, якщо ви, нах*й, не поїдете туди!.. "І все. Тут пацан: "Іди, каже, вали!". Еб*ть, він гранату, чеку висмикнув, каже: "Ну давай, застрель, каже, мене! Разом, каже, підірвемося тут". Все. Там і спецназівці на нас теж стволами тикати почали, ми на них стволами. Коротше, мало не перестрілялися всі нах*й. Він у свій бобік сів, поїхав", – розповідає дружині загарбник.

Він скаржиться, що від їхньої бригади (понад 600 осіб) залишилася лише третина, а решта – загинули чи поранені.

"Треба якось вибиратись". Солдати РФ чекають не дочекаються, аби втекти з України – перехоплення

Контрактники в армії Росії чекають кінця травня, щоб аби швидше втекти з України. Наприкінці цього місяця закінчується визначений законодавством РФ 90-денний термін на проведення "спецоперації". Тому загарбники, які в'їхали до України у лютому, мають підстави "законно" покинути службу. Про це свідчать телефонні розмови окупантів, які перехопила СБУ.

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"Сказали, заміни не буде жодної. Ніхто нас не хоче міняти, всі відмовляються сюди їхати. Думаю, напевно, зараз досиджу, три місяці як стукне, нах*й, треба якось вибиратися… Буду шукати щось на цивілці", – говорить окупант з другом.

А от знайти нових бажаючих воювати непросто. Тож командування намагається втримати хоч цих вояк.

"Приїжджають, агітують там, якими тільки способами: "Молодші класи пишуть вам листи. Якщо ви поїдете, хто тут залишиться". Лякають, що характеристику зіпсують в особовій справі, але ще жодного не зупинило".

"Сподіваємося, що армія окупантів таки поменшає до літа. А як ні – наші захисники допоможуть їм повернутися додому", – заявили в СБУ.

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