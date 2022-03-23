Рубіжне на Луганщині – наше! ЗСУ зберігає контроль (фото)

Окупанти тричі повідомляли, що взяли місто, але це не відповідає дійсності

ЗСУ зберігають контроль над містом Рубіжне. Фото: колаж "Сьогодні"

ЗСУ зберігають контроль над містом Рубіжне Луганської області.

Про це повідомив волонтер Роман Доник у Facebook.

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"Тричі окупанти відзвітували про "асвабаждєніє". Тричі збрехали. Місто тримається. Місто під контролем України. Кістяк оборони підрозділи 4-ї бригади оперативного призначення НГУ. Це не секрет, є офіційне повідомлення та заява від бригади", – йдеться у повідомленні.

За даними перехоплень та полонених, втрати ворога під Рубіжним, як мінімум, батальйон у живій силі. Техніку вже ніхто не рахує. Штурми йдуть щодня.

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"З 5 ранку дотемна. Штурмують три батальйони двох бригад. Та зведена артилерійська група за підтримки авіації", – сказав волонтер.

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Донік також зазначив, що "кадировці приїхали пописали там відосіки, але не полізли. Засцяли. Штурмують росіяни та найманці з "еленер".

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