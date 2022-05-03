Російські ракети вперше вдарили по Закарпаттю

На місці працюють спеціальні служби. Інформація про пошкодження та жертви ще уточнюється

У гірському районі Закарпаття був вибух / Колаж "Сьогодні"

У гірському районі Закарпаття зафіксували "прильоти" російських ракет в інфраструктурний об'єкт. Вся інформація про пошкодження та можливі жертви ще уточнюється.

Про це повідомляє голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

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"Приліт ракети в об’єкт у гірському районі Закарпаття. На місці працюють служби, уточнюємо інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв", – йдеться у повідомленні.

За інформацією журналіста Віталія Глаголи, перша ракета на Закарпаття прилетіла в Воловецький район. За попередньою інформацією, жертв немає.

Обстріли 3 травня

По всій країні ввечері 3 травня була затяжна повітряна тривога, під час якої люди почули вибухи. Вони прогриміли в Одесі, Києві, Київській та Кіровоградській областях, а також у Вінниці та Дніпрі.

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У Львові було чути близько 5 вибухів. У частині міста наразі немає електрики.

ППО збила дві крилаті ракети, які летіли до Вінниці.

Ще одну крилату ракету ППО збила на підльоті до Києва в районі Одеської траси. Вибухи було чути на Правому березі.

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