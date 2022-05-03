В окупованому Мелітополі прогримів вибух (відео)

Вибух у Мелітополі. Фото: колаж "Сьогодні"
У Мелітополі вибухнув замінований скутер. У квартирах сусідніх будинків повилітали вікна, також пошкоджено фасад магазину.
Про це повідомляють у соцмережах.
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Ситуація у Мелітополі
- У Мелітополі Запорізької області російські окупанти масово затримують підприємців, а відпускають їх лише після виплати "компенсації".
- На даний момент у місті вже добу окупаційні війська тримають вилучені 8 автобусів для евакуації.
- У Мелітополі російські окупанти та колаборанти викрали вже понад 100 людей. Крім того, росіяни почали викрадати викладачів Мелітопольського педагогічного університету.
- 3 квітня окупанти відпустили чотирьох директорів міських шкіл, яких раніше взяли у полон.
- 11 березня 10 окупантів викрали мера міста Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом Під час викрадення йому вдягли пластиковий мішок на голову.
- Вороги затримали його у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв український прапор.
- 17 березня стало відомо, що мера Мелітополя Івана Федорова обміняли на дев'ять російських солдатів-строковиків у межах обміну полоненими. Росіяни понад п'ять днів схиляли його до співпраці.