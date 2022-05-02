Жданов про вибухи в прикордонних областях РФ: Ми ще навіть не починали

Російське керівництво своїми рішеннями змушує нервувати власне населення

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що в Україні розгорнувся потужний партизанський рух, втім, вибухи в Брянську поки що не є справою рук України. Експерт припускає, що це результат паніки через можливу мобілізацію в самій Росії.

Про це він сказав телеведучій Олені Цинтилі в ефірі YouTube-каналу "Україна 24".

Реклама

У відповідь на запитання про знищений під Мелітополем залізничний міст Олег Жданов пояснив, що, певне, це партизанський рух у дії.

"Думаю, він діє за допомогою в тому числі й ССО (Сил спеціальних операцій України. – Ред.)", — припустив він.

На думку експерта, що далі, то потужніше Україна розгортатиме цей рух і завдаватиме вогневого ураження тилам противника.

"Від логістики сильно залежить бойова здатність військ на лінії зіткнення", — сказав Жданов.

Знищення мосту під Мелітополем, який з’єднував окупантів із Кримом, за словами Жданова, сильно ускладнило постачання російським військам техніки та озброєння, особливо боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Реклама

"Витрати боєприпасів та пального просто шалені під час інтенсивних бойових дій. Одна справа, коли йде залізничний потяг і везе вагони боєприпасів та цистерни з пальним. Інша – коли підуть колони з вантажівками, які треба завантажити, перегнати. Тим більше вони теж можуть не доїхати, поламатись чи згоріти по дорозі", — сказав він.

Жданов підкреслив, що трощити вантажівки легше, ніж потяги, саме тому логістика така важлива.

"Згадайте покинуту техніку на Київському напрямку – коли окупанти йшли на Київ, у них закінчувалось пальне, вони просто кидали техніку і тікали куди бачать", — сказав експерт.

А от щодо вибухів у Брянську, Жданов заперечив причетність до них української сторони.

"Скажу так, на моє розуміння, ми ще не починали там діяти. Це ще не наші справи, наша причетність до цього дуже сумнівна", — зазначив він.

Він пояснив свою думку тим, що Україна поки що не має вогневих засобів ураження, які могли б дістати до тієї території.

Реклама

"ДРГ ми поки що не відправляємо до Росії. Але всі ці вибухи впливають на морально-психологічний стан ворога. Я так бачу, що Росія готує запасний план, найімовірніше, вони можуть оголосити часткову мобілізацію в прикордонних з Україною областях... піднімаючи рівень терористичної загрози", — сказав він.

На думку Жданова, російське керівництво своїми рішеннями змушує нервуватися населення РФ.

"Вони ж самі й дратують. Якщо вони ще оголосять там воєнний стан і загальну мобілізацію в цих областях, думаю, це може спричинити ще більшу паніку, почнеться хвиля біженців вглиб РФ. Тож не факт, що мобілізація спрацює", — сказав він.

Раніше ми писали: