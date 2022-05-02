Гордон розповів про "український Моссад", який помститься російським військовим

Журналіст попередив росіян, які знущалися з українських мирних жителів, що їх усіх знайдуть

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Журналіст Дмитро Гордон бачив досьє російських солдатів, які воюють в Україні. За його словами, українські спецслужби готуються знайти кожного, хто причетний до геноциду нашого народу, для ліквідації чи показового суду. Про це він розповів в інтерв'ю телеведучому Василю Голованову в ефірі YouTube-каналу "Україна24".

Журналіст розповів, що українська військова розвідка у співдружності з військовими розвідками країн-партнерів отримала всі документи щодо осіб, які увійшли на територію України.

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"Мені вдалося ознайомитися з цими документами. Це повне досьє на кожну людину", — сказав Гордон.

За словами журналіста, у досьє вказано прізвище, ім'я, по батькові, дата, рік та місце народження, особистий військовий номер, номер автомата, сімейний стан, у яких зарубіжних країнах бував.

"Мене вразило те, що з рядових сержантів та солдатів практично ніхто ніде не був. Рідко хто з офіцерів бував у Єгипті, ще рідше в Туреччині, і мало хто, командири бригад, іноді літали до Таїланду", — сказав він.

Дмитро Гордон звернувся до глядачів із Росії, повідомивши, що всіх, хто знущався з мирних жителів в Україні, знайдуть.

"Нехай вам не сняться мирні сни. Усі, хто влаштовував розправи над мирними жителями і знущався з військових, чекайте, кожен, тремтіть. У нас зараз створюється потужне управління спецслужб, яке, на зразок Моссада, займатиметься всіма, хто знущався з українців", — заявив журналіст.

За даними Гордона, російських військових, що знищували українців, "діставатимуть у будь-якій точці земної кулі". Варіантів подальшого перебігу подій два: фізичне знищення, ліквідація чи показові суди в Україні.

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"Усім приготуватись! Усім, хто посилав, відправляв, мародерничав, все відомо, куди і які адреси", — попередив він.

Дмитро Гордон розповів про бригаду морської піхоти Каспійська, із документами якої ознайомився.

"Читаю, російські прізвища, українських багато, має зізнатися. Далі йдуть дагестанці, майже вся бригада. Читаю наступний документ, усі буряти, росіян мало. Не маю нічого проти дагестанців та бурятів, але Бурятія, Тива, Дагестан – найбідніші та дотаційні регіони Росії. У РФ набрали строковиків із найбідніших сіл, де копійки не бачили", — розповів він.

На думку Дмитра Гордона, денний гонорар цих солдатів складає "якихось пару рублів, але їм дозволили грабувати".

"Грабуйте, робіть що хочете. І не шкода цього гарматного м'яса. Потім їхнім батькам дадуть непогані гроші і скажуть: ну що ж, ну вбили вашого сина, він помер за Путіна, ось вам гроші. А для людей, які живуть у злиднях у цій нафтогазовій країні, це буде величезна допомога", — зазначив він.

При цьому журналіст уточнив, що такі виплати отримають далеко не всі родичі загиблих, оскільки багато солдатів матимуть статус "зниклий безвісти", інші нібито були на навчаннях.

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Гордон додав, що російські солдати, яких відправили воювати в Україну, теж здебільшого з дуже бідних сіл Росії. Згідно з його спостереженнями, з Москви, Пітера, Самари, Єкатеринбурга та Новосибірська у списках майже немає солдатів.

"Я не лінивий, і подивився географію, мені було цікаво. Ці списки вивчав довго: з усім цим ще доведеться розбиратися, це кропітка робота. Але з великих міст, де люди бачили цивілізацію, майже нікого немає", – повідомив він.

Дмитро Гордон вважає, що ці хлопці, потрапивши в умови, за яких їм дозволено все, а їх безчинства заохочуються командуванням, втрачають зв'язок із дійсністю та звіріють:

"Хто був нічим, той стане всім. Зі злиднів і г**на, командири заохочують, мовляв, робіть, що хочете, це ваші трофеї. Ну і все, все звіряче прокидається, нутро".

Гордон ще раз наголосив, що українській розвідці відомі всі дані російських військових.

"XXI століття, дякувати Богу, не 1941 рік. У всіх фотоапарати, камери, британська розвідка працює з космосу так, що ви можете сидіти в ресторані, читати меню, а потім вам покажуть великим шрифтом, що ви дивилися, — все видно. А потім ще й простежать ваше травлення, і на рентген ходити не треба", — сказав журналіст.

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